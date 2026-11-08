'조매력♥' 송하예 결혼식장서 포착된 뜻밖의 인물…김경범 "12년 찐동생 결국 시집갔다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 알고보니 혼수상태의 작곡가 김경범이 가수 송하예의 결혼식 현장을 공개하며 남다른 감회를 전했다.

김경범은 8일 자신의 SNS에 "12년 인연 찐동생 송하예 결혼식. 이런 날도 오는구나"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

이어 "멋진 신랑 조매력님과 행복만 가득하기를"이라며 송하예 부부의 앞날을 축복했다.

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공개된 사진에는 송하예의 결혼식 현장이 담겼다. 순백의 웨딩드레스를 입은 송하예는 단아하면서도 우아한 신부의 자태를 뽐냈다. 풍성하게 퍼지는 드레스와 깔끔하게 올린 헤어스타일이 눈길을 끌었다.

특히 김경범은 신랑과 신부의 웨딩사진이 놓인 공간을 촬영하며 특별한 날을 기록했다. 사진 속 송하예는 남편과 나란히 턱을 괸 채 카메라를 바라보며 사랑스러운 분위기를 자아냈다.

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또 다른 사진에는 송하예 부부와 함께 결혼식장에서 기념사진을 촬영한 김경범의 모습이 담겼다. 김경범은 환한 미소와 함께 손가락 하트 포즈를 취하며 두 사람의 결혼을 축하했다.

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무엇보다 눈길을 끄는 것은 김경범과 송하예의 12년 인연이다. 김경범은 송하예를 '찐동생'이라고 표현하며 오랜 시간 이어온 각별한 친분을 드러냈다. 특히 "이런 날도 오는구나"라는 짧은 한마디에는 오랫동안 지켜본 동생의 결혼을 맞이한 뭉클한 마음이 고스란히 담겼다.

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한편 송하예는 이날 유튜버 겸 음악 크리에이터 조매력과 결혼식을 올렸다.

olzllovely@sportschosun.com