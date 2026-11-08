'닮은꼴 10년' 김나영·던, 첫 만남에 터진 뜻밖의 가족 가능성 "본관까지 같다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김나영이 가수 던과 특별한 만남을 가진 가운데, 던이 미래의 자녀 계획부터 남다른 인생관까지 솔직하게 털어놨다.

8일 김나영의 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV'에는 '드디어 만났던! 김나영 닮은꼴 동생 던과의 만남'이라는 제목으로 김나영과 던이 서울 한남동에서 만나 데이트를 즐기는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 두 사람은 무려 10년 가까이 이어진 '닮은꼴 인연'을 언급해 눈길을 끌었다. 김나영은 던을 만나기 전부터 "제가 예전에 던 닮았다는 이야기를 진짜 많이 들었다. 오늘 드디어 잃어버린 동생을 만난다"며 기대감을 드러냈다.

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실제로 마주한 두 사람은 서로의 얼굴을 바라보며 "닮았어, 닮았어"를 연발했다. 던은 "제가 2016년에 데뷔했는데, 데뷔하기 전 연습생 사진이 올라왔을 때부터 닮았다는 이야기를 들었다"고 밝혔다.

이에 김나영은 "데뷔하기 전부터? 역사가 꽤 기네"라며 놀라워했고, 던 역시 "역사가 엄청 길다. 어떻게 10년 동안 한 번도 안 만났을까"라며 신기해했다.

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김나영은 "사실 이렇게 직접 보면 닮았는지 모르겠다"고 솔직하게 말했지만, 던은 "저는 이제 보인다"며 닮은 부분을 하나씩 짚었다.

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던은 김나영과 자신의 눈매가 비슷하다며 "선배님처럼 저도 원래 안쪽에 쌍꺼풀이 있다"고 설명했다. 특히 두 사람은 웃을 때 더욱 닮아 보인다는 사실에 공감했다.

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김나영이 던에게 웃어 보라고 요청하자 두 사람은 서로의 웃는 얼굴을 비교하며 "웃을 때 진짜 닮았다"고 감탄했다.

여기에 뜻밖의 가족관계 가능성까지 언급됐다. 김나영이 던에게 본관을 묻자 던은 "김해 김씨"라고 답했다. 그러자 김나영은 "우리 엄마가 김해 김씨다"라며 깜짝 놀랐다.

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김나영은 "그러면 엄마 쪽에 진짜 뭐가 있나 보다. 거의 동생인 거다. 거의 한 집안 사람"이라며 너스레를 떨었다. 오랜 시간 닮은꼴로 불려온 두 사람이 뜻밖의 공통점까지 발견하면서 웃음을 자아냈다.

던은 김나영을 자신의 '유튜브 롤모델'이라고 밝히기도 했다. 그는 "선배님 유튜브는 밝은 에너지가 너무 좋다. 특히 무해하고 사람 냄새가 많이 난다"며 애정을 드러냈다.

김나영 역시 던에 대해 "TV에서 춤추는 모습만 봤을 때는 다가가기 어려운 사람일 줄 알았다. 그런데 직접 만나보니 너무 편안하고 유들유들하더라"며 호감을 표현했다.

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olzllovely@sportschosun.com