이관희, 택시타고 다니는 ♥유시은 구박 "만원거리인데, 집도 자전거로 데려다 준다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 농구선수 이관희가 여자친구 유시은의 소비 습관에 불만을 드러냈다가 김태술에게 뜻밖의 일침을 들었다.

지난 7일 유튜브 채널 '유시은'에는 '공부하러 갔다가 오빠가 더 혼나고 왔어요'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 재테크를 주제로 이관희와 유시은 커플이 전 농구선수 김태술, 그의 아내인 배우 박하나와 만나 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 이관희는 "오늘의 주제는 바로 돈이다. 제가 주 관심사가 여러 가지 있는데 그중에서 재테크가 주 관심사고 취미"라며 "오늘 제가 돈에 관심을 가진 데 있어서 큰 도움을 준 두 명이 있다. 그 두 명 중에 한 명을 만나러 왔다"고 설명했다. 이어 "시은이가 돈과 경제지식이 초보이기 때문"이라며 "시은이 통장을 풍성하게 만들어주고 싶다"고 전했다.

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이후 등장한 스승은 김태술이었다. 이관희는 "오늘 콘텐츠가 돈에 관련돼서 어떻게 현명하게 재테크 하느냐다. 시은이가 초보지 않나. 시은이 눈높이에 맞춰서 어떻게 현명하게 시작하면 좋은지. 자기가 모은 돈을 어떻게 하면 좋을까에 대한 고민을 갖고 있다"고 만남의 취지를 밝혔다.

이에 김태술은 본격적인 재테크 조언에 앞서 돈을 모으는 이유부터 물었다. 그는 "돈을 벌어서 어떻게 살고 싶은지, 어떤 삶을 위해서 모을 건지를 물어보고 싶다"고 말했다.

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그러자 이관희는 여자친구 유시은의 소비 습관을 언급하며 불만을 쏟아냈다. 그는 "시은이는 풀소유. 다 가져야 된다. 집에 항상 택배가 20개, 30개씩. 문이 안 열린다"고 폭로했다.

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이에 유시은도 가만히 있지 않았다. 그는 "보셨다시피 여기(이관희)는 너무 무소유다. 솔직히 저는 풀소유가 아닌데 이렇게 무소유 입장에서 보면 제가 풀소유인 거다. 오빠는 통돌이 쓰고 건조기 없고 소파도 없고 구단에서 버린 침대 쓴다"고 반박했다. 이관희의 검소한 생활 방식이 오히려 자신의 소비 습관을 과하게 보이게 만든다는 설명이었다.

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두 사람의 상반된 생활 방식에 김태술은 돈을 모으는 데 있어 가장 중요한 것은 명확한 목표라고 강조했다. 그는 "아껴 쓰는 것도 좋은데 자기가 돈을 벌어서 이런 삶을 살고 싶다고 살면 오케이. 근데 아무 계획 없이 돈은 많이 벌고 돈을 어떻게 해야 될지 모르고 그런 식으로 시작하는 것보다는 정확하게 돈을 어떻게 쓰고 싶은지 어떤 목표가 있어야 하는 거다. 돈을 벌어서 재테크 하려는 이유가 정확히 있어야 할 것 같다"고 조언했다.

하지만 이관희는 여전히 여자친구의 소비 성향을 이해하지 못하는 모습이었다. 그는 "시은이는 일단 돈 벌어서 반지, 목걸이 이런 것들이다"라며 "이것도 더 사라고 해야 되는 거냐"고 의아해했다.

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김태술은 오히려 유시은의 손을 들어줬다. 그는 "그렇게 하는 것도 나쁘지 않다. 왜냐면 정확한 목표가 있으니까"라고 말했다. 이어 이관희를 향해 "나는 그렇게 생각한다. 네가 10년 전에 돈을 지금보다 많이 못 벌었을 때 생각하면 너도 사고 싶은 게 있고 이렇게 돈을 모으진 않았을 거 아니냐. 하고 싶은 걸 못 하고 미련이 남으면 나중에 더 크게 돌아올 수 있다"고 지적했다.

이에 이관희는 "저는 그걸 참았다"고 항변했지만, 김태술은 곧바로 반박했다. 그는 "너 참지 않았어. 너 차도 비싼 차 타고 다니면서. 시계도 롤XX 차고 다니고"라고 폭로해 반전을 안겼다. 평소 절약을 강조하던 이관희의 소비 생활을 정확히 짚어낸 것.

유시은도 지지 않았다. 평소 이관희의 지나친 절약 성향 때문에 서운했던 일화를 꺼냈다. 그는 "택시도 제 돈 주고 타는데 택시 탔다고 구박하더라. 만 원 거리인데 물론 버스를 타면 좋지만, 자전거 타고 데려준다. 전기 자전거"라고 폭로했다.

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이에 이관희는 "30분 일찍 나가서 운전기사 있다고 생각하고 버스 타는 게 어때. 좋은 습관 만들기 차원"이라고 해명했다. 여자친구가 대중교통을 이용하는 습관을 들였으면 하는 마음에서 한 말이라는 것.

하지만 이를 들은 김태술은 이관희의 논리에 허점을 지적했다. 그는 "내가 이해 안 되는 게 버스 타고 이런 게 좋은 습관이면 너도 차 팔고 버스 타고 출퇴근해야지. 매달 내는 리스료가 훨씬 더 많이 든다. 택시 타는 게 오히려 더 낫다"고 꼬집었다.

이어 "그런 소비 습관이라면 네가 그렇게 해야지. 관희 생각이 틀린 건 아니다. 근데 그걸 전달하는 방식이 잘못됐다. 너를 이해 못 하지 않나. 상대방이. 이해할 수 있게끔 네가 먼저 행동으로 보여라. 백 마디 말보다 차를 팔고, 좀 일찍 일어나서 운전기사 있다고 생각하고 지하철 타고. 너도 그렇게 살라는 거다. 네가 그렇게 해야 저런 걸 보고 배워야겠다 행동에서 나오는데 너는 맨날 아침에 에어컨 틀고 편안하게 가면서 리스료 한 달에 몇백만 원씩 내면서"라고 일침을 가했다.

결국 이관희는 "알겠다. 오늘 저녁에 제 차 중고 사이트 올리겠다"고 답해 웃음을 자아냈다. 김태술은 여기서 그치지 않고 "그리고 이런 좋은 옷들도 입으면 안 된다. 시계도 다 팔고. 주얼리도 못 사게 하는데 너는 다 샀잖아. 모자도 좋은 것 같더만. 내가 봤을 때 한창 꾸미고 더 많이 경험하고 싶은 나이인데"라며 유시은을 향한 지원 사격을 이어갔다.

그러자 유시은도 반격에 나섰다. 그는 이관희의 소비 습관을 언급하며 "레고에 돈 엄청 쓴다. 차 하나가 60만~70만 원인데 그걸 엄청 모으고 위스키도 모은다"고 폭로했다. 자신의 소비에는 엄격한 기준을 적용하면서 정작 본인은 취미 생활에 적지 않은 돈을 쓰고 있다는 것.

이관희가 "그건 유일한 취미잖아"라고 해명하자 유시은은 "나는 유일하게 뭐해?"라고 받아쳐 웃음을 안겼다. 결국 두 사람의 소비 논쟁은 이관희 역시 자신의 취미에는 관대한 모습을 보인다는 사실이 드러나며 새로운 국면을 맞았다.

마지막으로 김태술은 두 사람을 위한 특별한 해결책까지 제시했다. 그는 "내가 답을 내줄게. 네가 하는 것들은 나중에 가치가 올라가서 돈을 번다는 거 아니냐. 그럼 네가 그 투자를 여자친구한테 해라. 그렇게 해서 나중에 여자친구가 더 많은 돈을 벌 수 있게 투자를 하면 되는 거 아니냐. 그렇게 해서 나중에 제수씨가 또 잘돼서 엄청나게 잘될지 모르는 거다. 이게 훨씬 더 빠르다"고 조언했다.

한편 이관희와 유시은은 2023년 공개된 넷플릭스 연애 리얼리티 프로그램 '솔로지옥3'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 두 사람은 올해 7월 교제 사실을 알리고 공개 열애를 이어가고 있다.