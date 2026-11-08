'64세 쌩미혼' 김장훈, 이소라와 매일 3시간 통화 "30년 지기 절친"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 김장훈이 30년 지기 절친 이소라와의 케미를 자랑했다.

8일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김장훈이 '64세 최고령 쌩미혼' 아들로 합류, 범상치 않은 싱글 라이프를 공개했다.

이날 김장훈은 독특한 발성 연습과 혼자서도 대화가 끊이지 않는 일상으로 눈길을 끌었다. 절친 하하부터 이소라, 강균성까지 쉽게 끊지 못한 통화에 이어 휴대전화에 기록된 총 통화 시간이 공개되자 스튜디오가 술렁였다.

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이 가운데 30년 지기 절친 이소라와의 통화가 눈길을 끌었다. 통화와 동시에 외로움 호소, 옛날 추억 이야기 등을 쏟아내는 김장훈에 이소라는 "오빠 차분하게 끊어. 한 시간 얘기할거야"라고 호통쳤다.

이에 김장훈은 "내가 너 최근에 생각해서 봐준거다. 맨날 3시간씩 통화하면 목이 안좋아"라고 이야기 했고, 이에 "3시간 씩 통화를 한다고?"라며 스튜디오에서 놀란 반응을 보였다.

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한편 이날 이소라는 통화에 이어 김장훈의 무대의상을 봐주기 위해 직접 김장훈의 작업실을 찾았다.

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olzllovely@sportschosun.com