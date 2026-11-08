블핑 지수, 배달음식+디저트까지 먹는데 뼈말라 "살 잘 찌는데 얼굴 안부어 티 안나"

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 블랙핑크 멤버 지수가 배달 음식을 즐겨 먹는 솔직한 식습관을 공개해 눈길을 끌었다.

8일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에는 블랙핑크 지수와 그룹 에이티즈 멤버 우영, 산이 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 지수는 냉장고 공개에 현재 혼자 살고 있다고 밝혔다. 그는 "숙소 생활을 하다가 나와서 혼자 살고 있다"고 설명했다.

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이에 에잉김성주는 "사실 해외 활동을 하다 보면 냉장고 안에 뭐 넣기가 쉽지 않을 텐데"라고 말하며 지수의 냉장고 상태를 걱정했다. 하지만 지수는 예상과 달리 "요즘이 가장 풍족한 시기다"라며 자신만만한 모습을 보였다. 김성주가 다시 한번 의아해하자 지수는 "이렇게 풍족한 시기가 다시 오지 않을 수도 있다"고 강조해 기대감을 높였다.

그러나 막상 냉장고가 공개되자 분위기는 사뭇 달라졌다. 지수의 자신감과 달리 냉장고 안은 기대에 미치지 못하는 모습이었고, 이를 지켜본 셰프들은 일제히 아쉬운 반응을 보였다.

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이에 지수는 밝게 웃으며 "물이랑 과일만 있을 때가 많고 지금이 진짜 많은 시기다"라고 해명했다. 평소 냉장고를 식재료로 가득 채워두기보다는 필요한 음식을 그때그때 주문해 먹는 생활에 익숙한 것으로 보였다.

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특히 냉장고에서는 각종 배달 음식과 함께 제공된 소스들이 발견돼 눈길을 끌었다. 이를 통해 지수의 평소 식사 메뉴를 짐작할 수 있었다. 지수는 배달 음식 취향에 대해 "가리지 않는다. 다 시켜 먹는다"고 솔직하게 털어놨다.

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이어 자신만의 배달 음식 메뉴 선택 방식도 공개했다. 지수는 "이날 만약 피자를 먹었으면 다음 날은 치킨을 먹는 식으로 일주일 동안 겹치지 않게 스케줄을 짜고 있다"고 설명했다. 한 가지 음식만 반복해서 먹기보다는 매일 다른 메뉴를 선택하며 배달 음식의 즐거움을 만끽하고 있다는 이야기다. 배달 메뉴까지 나름의 계획을 세워 정한다는 점이 웃음을 자아냈다.

이를 들은 안정환은 "그렇게 먹고도 살이 잘 안 찌는 체질인가 보다"고 물었다. 이에 지수는 "살이 되게 잘 찌는데 얼굴이 안 부어서 티가 안 난다"고 답했다. 마른 체형일 것이라는 주변의 예상과 달리 자신은 살이 잘 찌는 편이라며 솔직하게 털어놓은 것.

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지수의 남다른 먹성은 디저트 이야기에서도 이어졌다. 그는 평소 디저트를 무척 좋아한다며 식사를 마친 뒤 후식으로 먹는 것이 아니라 아예 식사와 동시에 주문한다고 밝혔다. 지수는 "디저트 너무 좋아해서 밥을 먹으면서 바로 디저트 시킨다. 끊기지 않게"라고 말해 남다른 디저트 사랑을 드러냈다.

이에 안정환은 "매운 거 먹고 단 거 먹으면 몸에 좋지 않냐. 관리를 안 하시는 거냐"고 물으며 놀라움을 감추지 못했다. 지수는 이에 "몸이 썩는 지름길"이라고 인정해 현장을 웃음바다로 만들었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com