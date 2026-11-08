김장훈♥이소라, 과거 열애설 진실 밝혔다…"대학로서 손잡고 팔짱 끼고 다녀"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 김장훈과 모델 이소라가 과거 불거졌던 열애설의 전말을 공개했다.

8일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김장훈이 '64세 최고령 쌩미혼' 아들로 합류, 범상치 않은 싱글 라이프를 공개했다.

이날 김장훈은 30년 지기 절친 이소라와 과거 열애설에 대해 솔직한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

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이날 두 사람은 과거 연인 사이로 오해받았던 일화를 떠올렸다. 이소라는 "우리는 아니잖아. 왜 그렇게 생각하는지 모르겠다"며 열애설을 언급했다.

이에 김장훈은 "그렇게 생각할 수밖에 없지 않니?"라며 당시 두 사람의 행동을 되짚었다. 그는 "나 기억나. 너 그때 우리 대학로 간 거야. 네가 공연 보고 싶다고 해서 갔는데, 그때 왜 그랬는지 우리가 전혀 그런 게 없어 가지고 손을 잡고 갔어"라고 회상했다.

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실제로 연인 관계가 아니었음에도 대학로 한복판에서 자연스럽게 손을 잡고 다녔다는 것. 이소라는 "나는 팔장도 끼고, 지금도 뭔가 의지하는 게 좋아서"라며 당시 김장훈과 스스럼없이 스킨십을 했던 이유를 설명했다.

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특히 두 사람이 손을 잡거나 팔짱을 끼고 길을 걸으면 주변 사람들의 시선이 쏠렸다고. 김장훈은 "사람들이 볼 때는 (연인이라고 생각할 수 있다)"며 "홍해 갈라지듯이 사람들이 갈라지면서 거기를 간 거야"라고 당시 상황을 생생하게 전했다.

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두 사람은 이처럼 다정한 모습 때문에 열애설이 불거졌지만, 실제로는 연인 사이가 아니었다고 설명했다.

이후 대화는 김장훈의 이상형으로 이어졌다.

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이소라가 "어떤 여자를 만났으면 좋겠어?"라며 "엄마같이 포근하고 오빠 이렇게 잘 챙겨주는 사람이면 좋겠어?"라고 물었다. 그러자 김장훈은 "멀티, 멀티, 멀티. 그거 힘들지. 오빠 친구도 됐다가 엄마도 됐다가 동생, 딸도 됐다가"라고 답했다. 그러자 이소라는 "만나기가 힘들겠다"며 웃었다.

olzllovely@sportschosun.com