김재원, 무대인사 중 무례한 팬에 대놓고 일침 "기싸움에 투정, 당황스러워"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김재원이 일부 팬들의 태도에 속상한 마음을 털어놓으며 서로를 향한 배려를 당부했다.

최근 김재원은 팬 소통 플랫폼을 통해 팬들에게 장문의 글을 남겼다. 영화 '최종면접' 무대인사를 통해 팬들과 직접 만나는 과정에서 겪은 당황스러운 순간과 솔직한 심경을 전한 것.

김재원은 "난 매번 최선을 다하려고 노력해. 그 과정 속에 여러 이유로, 그리고 상황상 몇몇은 놓치게 되는데 갔을 때 퉁명스럽거나 짜증을 내면 당황스러워"라고 털어놨다.

Advertisement

이어 "나도 그런 사람들은 인사 안 해줄 수 있어. 근데 그럼에도 밝게 하는 건 당황하고 서운한 나머지 그런 마음이 아닌데 겉으로 그렇게 나온 거라고 믿고, 그렇게 생각하고 하는 것"이라고 덧붙였다.

일부 팬들에게 미처 인사를 건네지 못하는 상황이 생기더라도 결코 고의로 외면하는 것은 아니라는 설명이다. 오히려 팬들 역시 아쉬운 마음에 순간적으로 서운함을 표현한 것이라고 생각하며 최대한 밝게 대하려 노력하고 있다는 것. 팬들을 향한 이해와 배려가 엿보이는 대목이다.

Advertisement

그러면서 김재원은 "잘 대해준 아강단도 훨씬 많고 고마워"라며 자신에게 따뜻하게 대해준 다수의 팬들을 향한 고마움도 잊지 않았다. 일부 팬들의 태도에 아쉬움을 느끼면서도 자신을 응원하고 배려해 주는 팬들에게는 각별한 애정을 드러낸 것.

Advertisement

다만 김재원은 팬들에게 서로를 위한 배려가 필요하다고 강조했다. 그는 "조금 배려하고 서로를 위해 최선을 다하자"면서 "무슨 안 좋은 행동을 해도 난 그런 걸로 별로 타격 안 받아. 그러니 괜한 기싸움, 투정 말고 우리 기쁘게 만나자"라고 당부했다.

Advertisement

김재원은 최근 개봉한 영화 '최종면접'의 무대인사 일정을 소화하며 관객들과 만나고 있다. 무대인사는 작품을 관람한 관객들과 배우가 직접 마주하고 소통할 수 있는 자리인 만큼 팬들에게도 특별한 시간이다. 하지만 일부 현장에서는 배우에게 과도한 팬서비스를 요구하거나 원하는 만큼 응대받지 못했을 때 불만을 드러내는 등 눈살을 찌푸리게 하는 상황이 발생하기도 한다. 이에 김재원이 직접 팬들을 향해 솔직한 심경과 함께 서로를 존중하자는 메시지를 전하면서 그의 발언에 관심이 쏠리고 있다.

한편 김재원이 출연한 영화 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자가 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 이야기를 그린 작품이다. 지난 4일 개봉해 관객들과 만나고 있다.

Advertisement

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com