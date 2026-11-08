지예은♥바타, 늦은밤 또 '럽스타'..결혼 한달 앞둔 꿀뚝뚝 예비부부

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 지예은이 댄서이자 예비 신랑인 바타와 함께한 달콤한 일상을 공개하며 애정을 과시했다.

8일 밤 지예은은 자신의 계정에 웃는 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 지예은은 바타와 함께 여유로운 데이트를 즐기고 있는 모습이다. 두 사람은 검은색 캡 모자에 넉넉한 핏의 반팔 티셔츠와 긴바지를 매치한 편안한 차림으로 외출에 나섰다. 꾸미지 않은 자연스러운 모습에서도 서로를 향한 애정이 묻어나 눈길을 끌었다.

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특히 두 사람은 카페를 찾는 등 소소한 일상을 함께하며 여유로운 시간을 보냈다. 화려한 장소나 특별한 이벤트 없이도 함께하는 것만으로 행복한 듯한 모습이 훈훈함을 자아냈다.

사진의 마지막 장면은 더욱 시선을 사로잡았다. 지예은과 바타가 서로에게 어깨를 기댄 채 나란히 브이(V) 포즈를 취했고, 두 사람의 다정한 모습이 그림자로 담긴 것. 얼굴이 직접 드러나지 않는 사진임에도 서로에게 기대어 있는 모습만으로 달달한 분위기를 고스란히 전했다.

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한편 지예은은 1994년생 동갑내기인 댄서 바타와 공개 열애 중이며, 두 사람은 내달 12월 결혼을 앞뒀다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com