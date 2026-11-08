혈뇨에 버섯모양..'74세' 장광, 방광암 의심 소견에 살이 쪽.."다행히 아니라고"(미자네주막)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 장광이 방광암을 의심 소견을 받아 약 2주간 지옥 같은 시간을 보냈다고 고백했다.

8일 유튜브 채널 '미자네 주막'에는 '아버님이 정성껏 끓여주신 음식에..온 가족 고통 받는 중(ft. 레시피가 나옵니다. 절대 따라하지 마세요)'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 영상에는 장광, 전성애 부부와 딸 미자, 사위 김태현이 함께 출연해 근황을 나눴다.

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먼저 김태현은 장광을 향해 "아버님 요새 컨디션이 좋으신가 봐요. 얼굴이 혈색이 좋으시다"라고 말했다. 이에 전성애는 "살아났다"라고 답하며 최근 가족에게 있었던 일을 암시했다.

반면 미자는 아직도 당시의 충격이 가시지 않은 듯 "할 말이 많다. 크게 당한 거 같다. 당했다고 하죠. 저는 눈물 쏟고 난리도 아니었다. 일주일 동안"이라고 털어놨다. 가족 모두가 한동안 마음고생을 했던 사연이 공개되면서 궁금증을 자아냈다.

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사건의 시작은 장광의 건강검진 소변검사였다. 장광은 "사실 내가 더 마음고생을 했다. 소변검사를 했는데 혈뇨가 나와서 좀 디테일하게 하라고 해서 검사를 했는데"라고 당시 상황을 떠올렸다.

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전성애는 "친한 분이 방광암 걸리셨다. 그분하고 전화통화를 하는데 사진을 찍는데 버섯 모양이 있으면 틀림없이 암이라고 했다. 검사하고 보니까 버섯이 보였다"라고 설명했다.

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이미 주변에서 방광암 진단을 받은 지인의 사례까지 들었던 터라 가족들의 불안감은 걷잡을 수 없이 커졌다. 검사 결과를 기다리는 동안 장광은 물론 가족들까지 최악의 상황을 떠올리며 힘든 시간을 보냈다고.

전성애는 당시를 회상하며 "그때부터 이제 암 환자가 돼서 하여튼 2주를 선생님 만나는 날 기다리는데 세상에 심하게 말하면 살이 껍질하고 살하고 따로 놀고 얼마나 살이 쏙 빠지는지"라고 털어놨다.

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미자 역시 아버지의 검사 결과를 기다리며 매일 눈물을 쏟았다고 밝혔다. 특히 아버지에게 해주지 못했던 일이 떠올라 더욱 마음이 아팠다고. 그는 "막 가만히 있다가 눈물이 펑펑 쏟아졌다. 내가 제일 속상했던 게 뭐냐면 아빠가 갖고 싶던 골프채가 하나 있었다. 그거를 1년 반 정도 전부터 나는 그게 갖고 싶어 항상 말씀하셨던 게 있는데 내가 그게 뭐라고 못 해드렸는데 떠나시면 평생 가슴이 찢어질 거 같은 거다. 문제는 모든 지인들이 다 암이라고 확실했다. CT상 버섯 모양은 암이 확실하다고 했다"라고 고백했다.

장광 역시 당시 상황을 떠올리며 2주 동안 지옥 같은 시간을 보냈다고 밝혔다. 검사 사진에서 버섯 모양의 병변을 확인한 뒤 자신도 방광암이라고 확신했다는 것. 이를 듣던 미자는 당시의 심정이 떠오른 듯 다시 한 번 눈물을 훔쳤다.

하지만 다행히 검사 결과는 예상과 달랐다. 정밀검사 결과 장광은 암이 아닌 것으로 확인됐다. 함께 병원을 찾았던 김태현은 당시 상황을 생생하게 전했다.

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김태현은 "제가 아버님을 모시고 병원을 갔다. 결과가 안 좋게 나오면 어떤 식으로 위로를 해드려야 하나 싶었다. 가는 길에 아버님도 이미 환자셨다"라고 회상했다.

이어 "병원 가서 '장광님 들어오세요'라고 하는데 침이 바싹 마르더라. 사진 띄어서 설명해주시는데 '암 소견이 없다'고 했다"며 "그래서 제가 다행이다 하고 아버지 어깨를 두드렸다. 근데 아버님이 팔을 걷어내시더니 '버섯이 있는데 암이 아니라고요?' 했다. 이미 암으로 생각하고 오신 거다"라고 전해 웃음을 안겼다.

이후 장광은 암이 아니라는 사실을 확인하고서야 비로소 안도했고, 가족들 역시 길었던 마음고생을 끝낼 수 있었다.

특히 김태현의 남다른 책임감도 눈길을 끌었다. 미자는 "사위가 방광암에 대해서 몇 주 동안 공부를 엄청 했다. 맨날 보고 거의 수술을 할 수 있을 정도다. 수술 과정도 찾아봤다"라며 당시 자신과 가족들을 위해 애쓴 남편에게 고마움을 전했다.

이에 김태현은 "티를 안내도 뭔가 일이 터지면 수습하고 처리할 사람이 나다. 그래서 이제 모든 방안에서 열어놓고 있었다"라고 담담하게 말해 감동을 안겼다.

한편 미자는 배우 장광·전성애 부부의 딸로, 2022년 6세 연상의 개그맨 김태현과 결혼했다.