[SC현장]교복에 '으르렁'은 반칙이지…엑소, KSPO돔 뒤흔든 'K팝 애국가'(종합)

사진제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 유행은 스쳐 지나가도 근본은 뼈대로 남는다. 교복을 입은 엑소 위로 '으르렁' 전주가 울리자, KSPO돔은 거대한 포효로 뒤덮였다. 수많은 유행이 명멸한 K팝의 시간 속에서도 빛바래지 않은 이름. 가장 선명하고 굳건한 '근본'은 여전히 엑소(EXO)였다.

엑소(수호, 찬열, 디오, 카이, 세훈)는 8일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔에서 여섯 번째 단독 콘서트 투어 앙코르 공연 '엑소 플래닛 #6 - 엑소라이즌 [닷](EXO PLANET #6 - EXhOrizon [dot])' 마지막 날 무대를 열고 엑소엘(팬덤명)과 만났다.

지난 6일부터 사흘간 열린 이번 공연은 시야제한석까지 전 회차 매진을 기록하며 약 3만 3000명을 동원했다. 마지막 날인 8일 공연은 전 세계 23개 지역, 764개 극장에서 라이브 뷰잉으로도 상영되며 글로벌 팬들과 축제의 열기를 나눴다.

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무엇보다 이번 공연은 엑소가 지난 4월부터 이어온 여섯 번째 단독 콘서트 투어의 마침표라는 점에서 의미를 더했다. 서울을 시작으로 호찌민, 나고야, 타이베이, 방콕, 마카오, 오사카, 자카르타, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 마닐라, 도쿄, 가오슝, 싱가포르까지 전 세계 14개 지역에서 27회 공연을 펼친 엑소가 다시 서울로 돌아와 약 7개월의 여정을 마무리한 것.

지난해 12월 팬미팅을 시작으로 올해 1월 신보 '리버스' 발표, 아시아 투어까지 이어온 엑소에게 2026년은 다시 팀의 이름으로 무대를 채운 한 해였다. 그 대미를 장식하는 만큼, 이번 앙코르 공연은 엑소의 현재와 과거를 아우르는 세트리스트로 꾸려졌다.

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시작은 신곡 '크라운'이었다. 지름 23m 규모의 초대형 링 LED와 트러스 조명이 무대 위에 거대한 왕관을 형상화한 가운데, 화려한 제복 차림의 다섯 멤버가 등장했다. 이어 시그니처 곡 '몬스터'와 이번 공연에서 최초 공개된 '서포케이트'가 연이어 펼쳐졌다.

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특히 '서포케이트'에서는 돌출 무대의 계단 리프트와 'ㅅ' 형태로 전환되는 키네시스 조명을 활용한 입체적인 연출이 인상적이었다. 대규모 자본이 만들어낸 압도적인 스케일에 한 편의 예술 작품을 보는 듯했다.

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화려한 무대만큼 객석의 반응도 뜨거웠다. 오프닝 세 곡이 끝나자 멤버들은 관객들의 환호 속에서 첫인사를 건넸다. 수호는 "오늘이 '닷' 중의 '닷'이다"라고 외쳤고, 디오는 "아시아 투어를 마치고 마지막을 서울에서 장식하게 됐다. 날씨까지 바꿔놓을 정도로 화끈하게 놀아보자"고 각오를 다졌다

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공연은 '문라이트 섀도우즈', '24/7', '그래비티'를 거쳐 엑소 특유의 성숙한 매력이 돋보이는 섹션으로 이어졌다. 무엇보다 커튼 너머로 드러나는 멤버들의 실루엣과 짙게 깔린 안개가 어우러진 '스위트 라이즈'부터 '크레이지'까지, 오랜 연차가 빚어낸 엑소만의 농익은 '으른 섹시'가 절정에 달했다.

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이날 공연의 진가는 히트곡 메들리에서 고스란히 드러났다. 누군가에게는 학창 시절의 플레이리스트였고, 누군가에게는 K팝에 입문하게 만든 노래들이 쉴 새 없이 이어진 것. 엑소가 쌓아온 역사가 곧 K팝의 한 시대를 관통하는 기록이기도 했다.

핸드마이크를 든 멤버들은 '템포', '로또', '코코밥', '콜 미 베이비'를 연달아 선보이며 'K팝 킹' 이름값을 보여줬다. 익숙한 멜로디가 흘러나올 때마다 객석에서는 환호가 터졌고, 팬들은 노랫말과 응원법을 정확하게 따라 부르며 무대를 함께 완성했다.

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열기는 곧바로 EDM 메들리로 이어졌다. '럭키 원', '파워', '돈트 파이트 더 필링', '런'이 울려 퍼지자 객석에서는 관객들이 일제히 자리에서 일어나 함께 뛰고 노래하는 이른바 '클럽 타임'이 펼쳐졌다. 엑소 콘서트에서 빼놓을 수 없는 축제였던 셈.

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뜨겁게 달아올랐던 공연장은 윈터송 메들리에서 감성으로 채워졌다. 특히나 이날 이날 서울은 공교롭게도 때 이른 첫눈이 내렸다. 겨울의 시작을 알리는 날, 계절의 온도를 바꾸는 추억의 노래들이 무대에 오른 것.

디오도 "엑소의 옛날 곡들을 들으면 추억이 떠오르지 않느냐. 엑소의 추억이 많이 담긴 노래들, 특히 지금처럼 쌀쌀한 날씨에 어울리는 곡들을 들려드리겠다"고 소개했다.

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그러고는 '싱 포 유', '포 라이프', '유니버스'에 이어 매년 겨울마다 다시 주목받는 '첫 눈'이 차례로 울려 퍼졌다. 무엇보다 계절이 돌아올 때마다 함께 돌아오는 노래를 가졌다는 점이 특별했다.

'첫 눈'은 발매 이후 오랜 시간이 흘렀지만, 겨울이 되면 다시 소환되는 엑소의 대표적인 시즌송으로 자리 잡았다. 히트곡을 넘어 하나의 계절을 상징하는 노래를 남겼다는 것. 엑소가 K팝에 새긴 또 하나의 음악적 유산이었다.

이어 컨베이어 벨트 위를 걷는 멤버들과 변화하는 배경이 어우러진 '아임 홈', 수평선과 밤하늘을 연상시키는 영상이 펼쳐진 '플랫라인'으로 서정적인 분위기를 이어갔다.

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시간 여행의 절정은 '본무대 마지막'에 기다리고 있었다. 멤버들이 교복과 체육복을 연상시키는 의상으로 갈아입고 등장하자, KSPO돔은 다시 2010년대 K팝의 한복판으로 돌아갔다. 엑소가 '히스토리'로 출발점을 되짚은 뒤, 청량한 에너지의 '러브 미 라이트'를 거쳐 마침내 '으르렁'을 꺼낸 것.

누가 먼저랄 것도 없었다. 13년 전 가요계를 뒤흔들었던 노래는 전주 몇 초만으로 KSPO돔을 가득 채운 관객들을 하나로 묶었다.

시간이 흘러도 바래지 않는 멜로디, 몸이 먼저 기억하는 안무, 그리고 노랫말 하나까지 놓치지 않는 떼창. '으르렁'이 13년이 지나도 모두가 함께 부를 수 있는 'K팝 애국가'이자, 엑소가 왜 'K팝 근본'으로 불리는지 보여주는 가장 확실한 증거였다.

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본무대가 끝난 뒤에도 엑소엘의 함성은 멈추지 않자, 멤버들은 다시 무대에 올라 '파라다이스'와 '텐더 러브'로 화답했다.

이에 팬들의 깜짝 이벤트도 펼쳐졌다. 객석에서는 "우리의 청춘으로 쓰여진 이야기", "다음 페이지도 함께해 줄래?"라는 문구가 카드섹션으로 완성됐고, "엑소의 여정에서 닷이란 또 다른 시작"이라는 슬로건이 펼쳐졌다.

이에 멤버들은 지난 7개월 여정을 돌아보며, 앞으로의 약속으로 답했다.

찬열은 "무대 위에서 여러분들의 얼굴을 보고 멤버들의 목소리를 들으며 무대 하는 게 정말 행복한 일이라는 걸 깊게 느꼈다. 여러분이 기대하시는 것 이상의 모습으로 언제든지 찾아오겠다"고 약속했다.

디오는 "오늘 하루가 평생 기억에 남을 것 같다. 행복해하시는 눈빛에서 에너지를 많이 얻어 간다"며 "여러분들도 항상 행복하고 아프지 않았으면 좋겠다"고 전했다.

카이는 "3일간의 콘서트가 모두 합쳐져야 '닷'이 완성된 것 같다. 사랑하는 무대를 할 수 있게 객석을 채워주셔서 감사하다"며 "엑소도 더 열심히 준비해서 멋진 모습으로 돌아오겠다"고 말했다.

세훈은 "이 공연은 우리만 하는 게 아닌 것 같다. 굳이 지분을 나누자면 스태프 30%, 엑소 30%, 팬 여러분 40%"라며 엑소엘에게 공을 돌렸다. 그러면서 카이와의 유닛 데뷔를 언급하며 "다음 주부터 티징이 시작된다. 퍼포먼스로 박살 낸다는 표현이 맞을 것 같다"고 깜짝 스포일러를 했다.

수호는 "사실 '엑소라이즌'과 새 앨범을 준비하면서 쉽지 않았다. 서로를 믿고 따라와 준 멤버들에게 진심으로 고맙다"고 털어놨다. 이어 "아까 무대를 하면서 너무 행복해서 이 시간이 멈췄으면 좋겠다는 생각이 들었다. 모든 걸 잊고 이 공연장에 우리만 존재하는 것 같아 행복했다"며 "앞으로도 서로 사랑하고 위하는 좋은 관계가 되길 바란다. 가능한 한 빨리 새로운 음악과 퍼포먼스로 돌아오겠다"고 약속했다.

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끝을 뜻하는 '닷'을 찍었지만, 엑소와 엑소엘의 이야기는 멈추지 않는다. 수많은 유행 속에서도 굳건히 '근본'을 지킨 엑소의 수평선(EXhOrizon)은 이제 또 다른 시작을 향해 뻗어나가고 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com