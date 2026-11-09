브라이언, '유명 女연예인'과 밀회 딱 걸렸다…"강렬한 애정 표현 하고 있어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 플라이투더스카이 출신 브라이언이 25년 전 유명 여성 연예인과의 비밀 데이트를 들킨 일화를 공개했다.

8일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 브라이언이 스페셜 MC로 출연해 과거 연애사를 털어놨다.

이날 MC들은 브라이언에게 "오래전 비밀 데이트를 하다가 동엽 형에게 걸린 적이 있냐"고 물었다. 이에 브라이언은 "얼마 전이 아니라 한참 전이다. 한 25년 정도 된 것 같다"고 운을 뗐다.

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브라이언은 "그 정도 됐으면 솔직히 동엽 형이 이제는 까먹었겠지 생각했다"면서 "그런데 형은 AI인 것처럼 기억한다. 볼 때마다 '브라이언, 아직도 너 그날 그 장소 앞에서 있었던 일 기억난다'고 한다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이어 "형한테 잘못하면 안 되겠다 싶었다"며 25년이 지나도록 잊지 못하는 목격담에 혀를 내둘렀다.

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당시 상황을 직접 목격한 MC 신동엽은 "너무나도 강렬했던 장면이었다"고 회상하며, "밤에 차를 몰고 가고 있었는데 새벽이었다. 밖에서 두 사람이 굉장히 강렬하게 애정 표현을 하고 있었다"고 폭로해 스튜디오를 술렁이게 했다.

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특히 신동엽은 "당시 주변에 사람이 없었다. 저는 죽을 때까지 무덤에 가지고 가려고 아무한테도 이야기하지 않았다"고 털어놨다. 이어 상대 여성의 정체에 대해 "너무나도 유명한 여성 연예인이었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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그러면서 "브라이언이 어떻게 저렇게 유명한 사람과 만날 수 있나 싶었다. 그때는 신인이 된 지 얼마 안 됐을 때라 너무 충격적이었다"고 당시 심경을 전했다.

25년 전 신인 시절부터 유명 여성 연예인과 비밀 데이트를 즐겼다는 사실이 뒤늦게 공개되자 현장은 웃음바다가 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com