손태영, 뉴욕서 '밀양 손씨' 손흥민 깜짝 소환 "올라가면 내가 누나"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 손태영이 미국 뉴욕에서 그룹 빅뱅 지드래곤(GD)과 대성이 다녀간 맛집을 방문한 가운데, 축구선수 손흥민과의 만남까지 기대해 눈길을 끌었다.

지난 8일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '뉴저지에서 진짜 맛집을 찾아 떠난 손태영의 식도락 여행 (+뉴욕 GD맛집)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 손태영은 지인과 함께 뉴욕 맨해튼의 한 레스토랑을 찾았다. 식당에 도착한 지인은 "지디랑 대성이 여기 앞에서 사진을 찍었더라"며 두 사람이 방문했던 곳이라고 설명했다.

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특히 식당 직원은 손태영 일행에게 지드래곤과 대성이 실제로 앉았던 자리를 안내했다. 창가 쪽 테이블에 앉게 된 손태영은 "GD 자리로 왔네"라며 신기해했다.

두 사람은 주말에만 운영하는 브런치 오마카세를 주문하며 식사를 즐겼다. 이 과정에서 지드래곤과 대성이 해당 식당에서 러브샷을 했다는 이야기도 나왔다.

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이에 손태영은 "우리도 그린티샷 어디 가서 찍어? 조금 열어야 되는 거 아니야?"라며 웃더니 "똑같은 구도로 찍어서 올려야지"라고 제안했다.

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직원은 지드래곤과 대성이 사용했던 특별한 잔까지 가져다주며 두 사람의 방문 당시 분위기를 재현할 수 있도록 도왔다. 뜻밖에 빅뱅의 흔적을 따라가게 된 손태영은 지인과 함께 인증샷을 남기며 즐거워했다.

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그러던 중 대화의 주제는 축구선수 손흥민으로 넘어갔다. 지인은 "우리 조금 이따가 주차할 때 손흥민 만나는 거 아니야?"라며 기대감을 드러냈다. 알고 보니 손흥민이 경기를 위해 뉴욕을 방문했으며, 손태영 일행이 주차한 호텔에 머물고 있다는 이야기를 들었던 것. 손태영은 "그 호텔인 것 같아. 그 옆에 선수들이 들어가더라고"라며 관심을 보였다. 이어 "오늘 이렇게 하고 주차할 때 손흥민 선수 만나면 좋겠다"며 우연한 만남을 기대했다.

특히 손태영은 손흥민과 같은 밀양 손씨라는 점을 언급하며 "타고 올라가면 내가 누나다. 동생일 수도 있지만"이라고 너스레를 떨었다. 그러면서 "한번 봐야 될 것 같다. 친척을"이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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다만 지인은 손흥민이 이미 전날 밤 떠났을 가능성을 언급했고, 영상에서 실제 만남이 이뤄지는 모습은 공개되지 않았다.

이후 손태영은 레스토랑에서 나온 음식들을 맛보며 만족감을 드러냈다. 그는 "양이 딱 런치로 맞지 않을까?", "너무 맛있다"며 연신 감탄했다. 식사를 마친 뒤에도 "좀 더 먹고 싶다"며 아쉬움을 드러내 눈길을 끌었다.

한편 손태영은 2008년 배우 권상우와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 미국 뉴저지에서 자녀들과 생활하며 유튜브 채널을 통해 일상을 공개하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com