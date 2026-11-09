악뮤, '시야 먹통' 강릉 콘서트 '환불 요구' 폭주에도…사과·입장無

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[스포츠조선 이지현 기자] 악뮤(AKMU)의 강릉 콘서트를 둘러싼 관객들의 불만이 확산하고 있다. 무대가 제대로 보이지 않는 좌석 배치와 공연 연출, 고가의 티켓 가격 등을 지적하는 후기가 잇따르는 가운데, 악뮤 측의 공식적인 사과나 입장 발표가 없어 논란이 이어지고 있다.

최근 악뮤 공식 인스타그램에는 강릉 콘서트를 관람했다는 팬들의 항의 댓글이 쏟아졌다. 일부 관객들은 무대가 보이지 않아 공연 내내 스크린에 의존해야 했다며 티켓 가격에 걸맞지 않은 관람 환경이었다고 주장했다.

한 관객은 "VIP라 제일 비싼 금액이었는데 플로어석 단차 없어서 무대나 사람 잘 안 보였어요"라며 "앉아서 뒷통수 보고 가수 올라가면 보일까 했는데 팔 들고 춤추느라 사이드석 시야로 봤다"고 토로했다.

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이어 "무대 너무 예쁘게 세팅하고 구현 잘했는데 하나도 안 보인 게 문제"라며 "VIP석 제 비싼 가격인데 신청 폼 써서 환불 좀 해달라. 금액을 낮추든지, 기대 많이 했는데 너무 아쉬웠다"고 불만을 드러냈다.

또 다른 관객은 "서울 공연 보고 싶다 해서 네 식구 VIP표 끊어 서울에서 강릉까지 갔는데 무대는 커녕 입인당 17만원짜리 뒷통수만 보고 실망한 채로 왔다"고 주장했다. 그러면서 "무대 동선과 앞사람 뒷통수만 실컷 보고 왔어요. 이 정도면 VIP 금액은 2층에 냈어야 한 거 아닌가요?"라며 좌석별 가격 책정에도 의문을 제기했다.

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공연을 보기 위해 먼 거리를 이동한 관객들의 허탈함도 이어졌다. 한 팬은 "서울서 강릉까지 콘도부터 숙소까지 예약하고 왔는데 앞사람 뒷통수만 보고 가네요"라고 토로했다. 다른 관객 역시 "아무것도 못 봤어요. 전광판도 못 봤어요. 콘서트 중간에 주변에서 욕하면서 집에 다 가셨어요"라며 "2층은 무대라도 보이지. 티켓 오픈하자마자 예매한 거라 그땐 좌석 많이 남아 있었는데 VIP석이라고 기대하고 한 달 넘게 기다려서 티켓팅한 게 아깝다"고 적었다.

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무대 구조와 연출에 대한 지적도 나왔다. 한 관객은 "뒤차번호에서 무대가 아예 안 보인다. 악뮤가 차에서 내려서 공연하는 줄 알았는데 차 위에 올라가 있다"며 "무대가 너무 낮았다"고 주장했다.

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또 다른 팬은 "전참시에서 찬혁이가 무대 신경 쓰는 모습을 보고 엄청 기대했는데, 무대가 스토리가 있고 멋있으면 뭘 하느냐. 관객들은 전혀 볼 수 없고 알 수 없는 무대면 의미가 없는 법"이라고 꼬집었다.

특히 공연 관람 환경을 둘러싼 문제를 지적하며 환불과 보상을 요구하는 목소리도 나왔다. 한 관객은 "앞이 안 보이는 것이었는데, 이렇게 안 보일 정도일 줄은 상상도 못했다"며 "시야 개선을 위해서라도 차라리 스크린 위치를 조정했으면 좋겠다"고 밝혔다.

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또 다른 관객은 "무대와 음향은 좋았을지 몰라도 좌석은 정말 많이 아쉬웠다"며 "관객에게 공연을 제대로 보여주지 못한 건 공연 기획의 근본적인 실수"라고 지적했다.

일부 팬들은 악뮤가 직접 공연을 기획하고 연출에 참여한 것으로 알려진 만큼 아티스트 역시 관객들의 불만을 살펴봐야 한다고 주장했다. 한 팬은 "최고 수준의 공연기획과 가창력, 최고의 티켓 가격과 역대 최악의 좌석"이라는 댓글을 남기기도 했다.

무엇보다 팬들의 불만이 공식 SNS에 잇따라 제기되고 있지만, 현재까지 악뮤 측의 공식적인 사과나 해명, 환불 관련 입장문은 확인되지 않은 상황이다.

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팬들은 단순히 공연이 마음에 들지 않았다는 차원을 넘어, 고가의 티켓을 구매하고도 무대를 제대로 볼 수 없었던 관람 환경에 대한 설명과 후속 조치가 필요하다고 목소리를 높이고 있다.

한편 악뮤는 지난 7일 강원도 강릉 스피드스케이팅경기장에서 전국투어 '2026 AKMU 콘서트 소문의 낙원'을 개최했다. 강릉 공연의 티켓 가격은 VIP석 17만6000원, R석과 테이블석 16만5000원, 시야제한석 15만4000원으로 책정됐다.

olzllovely@sportschosun.com