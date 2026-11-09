'김민희♥' 홍상수, 독특한 영화촬영 방식.."촬영 직전 대본 줘, 18분 장면 틀림없이 외워야"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 권해효가 홍상수 감독의 독특한 영화 작업 방식과 촬영 현장 분위기를 공개했다.

8일 방송된 KBS '인생이 영화'에는 홍상수 감독의 영화 '눈 둘 데가 없네'에서 주연을 맡은 배우 권해효가 출연해 작품에 관한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 권해효는 영화 '눈 둘 데가 없네'를 설명해달라는 요청에 "홍상수 감독의 영화를 설명하는 건 쉽지 않다"고 솔직하게 답해 웃음을 안겼다.

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이어 작품에 대해 "엄마와 헤어져서 살던 딸이 제주도에 거주하는 어머니를 찾아오는 이야기다. 근데 어머니는 가정을 이룬 상태"라고 설명했다.

특히 해당 작품은 홍상수 감독의 35번째 장편 영화로 알려졌다. 권해효는 홍상수 감독과 이번 작품까지 무려 13번째 호흡을 맞추게 됐다고.

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오랜 시간 함께해온 만큼, 권해효는 홍상수 감독과 작업하며 알게 된 독특한 촬영 방식도 공개했다. 그는 "홍상수 감독은 영화 촬영이 다 끝난 다음 제목을 정한다"며 "그래서 개봉 전에 '제목이 뭐예요?'라고 묻는다. 그럼 '아직 안 정했다' 혹은 '안 알려줘'라고 하신다"고 전해 웃음을 자아냈다.

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작품의 제목뿐만 아니라 배우들이 맡게 될 캐릭터 역시 촬영 현장에 도착해야 알 수 있다고. 권해효는 "현장에 가서 시나리오를 받아야 제 배역을 알게 된다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이어 홍상수 감독의 남다른 작업 방식에 대해 보다 자세히 설명했다. 권해효는 "작업 방식도 많은 분들이 궁금해하시는데, 많은 배우들이 대본을 받으면 자기도 모르고 계획한다"며 "촬영 직전에 대본을 주신다. 그래서 우리가 어떤 잡생각과 설정, 캐릭터에 대한 고민 할 게 없다"고 말했다.

일반적인 작품에서는 배우들이 사전에 대본을 분석하고 캐릭터의 성격과 행동을 연구하는 과정을 거치지만, 홍상수 감독의 현장에서는 촬영 직전에 대본을 전달받는 만큼 배우들이 미리 준비한 설정에 얽매이지 않고 순간의 상황에 집중하게 된다는 설명이다.

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특히 많은 영화에서 자연스러운 연기를 위해 애드리브가 활용되는 것과 달리 홍상수 감독의 작품에서는 즉흥적인 연기조차 철저하게 계산된 대본 안에서 이뤄진다고 강조했다.

권해효는 "모든 술자리 장면도 애드리브는 1분도 안 된다"며 "모든 것은 리듬이다. 술 먹는 순간까지 시나리오상에 있는 장면이다"라고 전했다.

또한 그는 촬영 현장에서 요구되는 집중력도 상당하다고 밝혔다. 권해효는 "촬영 1시간 전에 대본 받아서 15~18분 테이크를 틀림없이 찍는다. 그 몰입과 집중이 엄청나다. 촬영 끝나면 술 한잔도 생각나지만 홍상수 감독 촬영 끝나면 '집 가서 얼른 자야지' 할 정도로 많은 집중력이 필요하다"고 설명했다.

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촬영 직전 전달되는 대본을 빠르게 숙지하고, 길게 이어지는 장면을 한 번에 소화해야 하는 만큼 배우들에게 상당한 몰입도가 요구된다는 이야기다. 오랜 시간 홍상수 감독과 호흡을 맞춰온 권해효의 설명은 익숙한 영화 제작 방식과는 또 다른 그의 작업 세계를 엿보게 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com