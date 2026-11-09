'뒷담화 논란' 31기 옥순, 뼈말라된 비결 밝혔다 "뭐 먹고싶을 땐 '이것' 먹어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 최근 '뼈말라' 비주얼로 화제를 모은 '나는 솔로' 31기 옥순이 자신만의 소박한 다이어트 비결을 공개해 눈길을 끌었다.

8일 31기 옥순은 자신의 계정에 "김마카세 조아요(좋아요)"라는 글과 함께 친구와 주고받은 메시지를 캡처해 게재했다.

공개된 메시지에는 옥순의 남다른 식습관이 담겨 있어 웃음을 안겼다. 그는 조미김 한 봉을 먹은 사진을 친구에게 보내며 "뭐가 먹고 싶을 때마다 김 먹음"이라고 전했다. 특별한 다이어트 식단이나 거창한 관리법 대신, 무언가 먹고 싶은 생각이 들 때마다 김을 찾는다는 설명이다.

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여기서 끝이 아니었다. 김 한 봉으로는 아쉬웠던 듯 옥순은 "하나 더 먹어야지"라며 또 다른 종류의 김 사진을 공유했다. 한 가지 종류에 그치지 않고 다양한 김을 즐기는 모습이 웃음을 자아냈다.

이어 옥순은 "다이어트 비결. 김을 먹는다"라고 덧붙이며 자신만의 다이어트 방법을 공개했다. 일상 속 소소한 식습관을 유쾌하게 풀어낸 그의 모습에 친근한 매력이 더해졌다.

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한편, '나는 솔로' 31기 옥순은 방송에서 31기 영호와 최종 커플로 이어졌다. 그러나 이후 순자 따돌림 의혹을 둘러싸고 비판이 이어졌으며, 두 사람은 결별했다고 밝힌 바 있다.

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하지만 결별을 발표한 지 약 5개월 만인 지난달 26일, 옥순과 영호의 커플 사진이 유출되면서 다시 한번 화제의 중심에 섰다. 두 사람의 재결합 가능성에 관심이 쏠리자 옥순은 직접 입장을 밝혔다.

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그는 "해당 사진은 저의 실수로 유출된 사진이다. 결혼이 임박했거나 재교제를 시작했음을 알리기 위해 게시한 사진이 아니며 어떠한 의도를 가지고 공개한 것도 아니"라고 해명했다. 사진 유출이 재결합이나 결혼을 암시하기 위한 행동은 아니었다는 설명이다.

이후 옥순은 자신을 둘러싼 각종 의혹과 루머에 대해서도 직접 반박하며 강경 대응을 예고했다. 그는 "임신, 낙태, 유산한 사실이 없다", "단 한 번도 데이팅 앱을 통해 이성을 만난 사실이 없다", "성병과 관련된 의혹은 사실이 아니"라고 밝히는 등 무려 15가지에 달하는 의혹에 대해 조목조목 해명했다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com