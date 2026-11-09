우주소녀 설아, 10년차 아이돌 수입 현실 "한 달에 10만 원·아예 못 번 적도"

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[스포츠조선 이우주 기자] 우주소녀 설아가 수입에 대해 솔직히 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '안녕한샘요'에서는 '결정사 다녀온 33살 아이돌 설아는 왜 아직 결혼을 못 했을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

우주소녀 설아의 집에 간 통닭천사는 설아에게 조심스럽게 수입을 물었다. 설아는 "너무 잘 아실 텐데 연예인은 프리랜서 아니냐. 달 마다 엄청 다르다. 엄청 들쭉날쭉하고 10배 이상 차이가 날 때가 너무 많다"고 답했다.

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설아는 "정산표 보고 괜찮다 하고 막 흥청망청 쓰다가 다음달 반토막이 난다. 그걸 몇 번 경험하고 나니까 돈 쓰는 거에 있어서 엄청 조심스러워지고 많은 돈이 들어와도 '이건 내 돈이 아니고 나갈 돈이다', 안정적인 돈이 아니라는 생각에 지출에 있어서 소극적으로 변했다"고 밝혔다.

이어 "정산 1년 차 쯤에는 너무 들쑥날쑥하고 언젠가 돈을 못 벌 수 있는 가능성이 크니까. 많이 벌었을 때는 몇 천도 들어와봤는데 몇 개월 동안 50만 원, 10만 원 들어왔다가 또 높았다가 50만 원, 10만 원. 몇 개월 동안 0원도 들어왔다. 처음에 첫 정산 받았을 때 천만 원 중반으로 받았다"고 수입을 솔직히 밝혔다.

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첫 정산금으로 한 것에 대해서는 "부모님한테 선물을 사드리고 싶었다. '이런 거 안 줘도 되는데' 하면서 함박웃음을 지우시면서 금은방으로 가셨다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com