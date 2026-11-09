"17만원 VIP석이 시야제한석"…악뮤, 강릉 콘서트 환불 요구 '갑론을박'[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 악뮤가 콘서트 논란에 휘말렸다.

악뮤는 7일 강원도 강릉 스피드스케이팅 경기장에서 단독 공연 '소문의 낙원'을 개최했다. 이번 공연은 이찬혁이 총연출을 맡아 영화 같은 세트를 구현해낸 것으로 입소문을 탄 바 있다. 그런데 유독 강릉 공연이 끝난 뒤 잡음이 나오고 있다. 일부 객석에서 시야가 확보되지 않고, 음향 문제도 있었다는 의견이 제기됐다.

한 관람객은 "VIP석인데 무대 하나도 안 보이고 스크린도 안보인다. 음향도 아쉬웠다"고 토로했다. 또 다른 관람객도 "VIP석 시야가 시야제한석 수준이었다. 무대는 커녕 전광판도 안 보였다", "공연을 제대로 보여주지 못한 건 공연 기획의 근본적인 실수"라고 지적했다.

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이번 공연의 VIP 티켓 가격은 17만 6000원. 다른 가수들의 공연과 비교했을 때 터무니 없이 비싼 가격은 아니지만, 그렇다고 저렴하다고도 할 수 없는 금액이다. 그런데도 시야가 막히고 음향을 제대로 즐길 수 없었다는 점에서 팬들의 아쉬움이 터져나오고 있는 것. 일부 팬들은 환불까지 요구하고 있지만, 악뮤 측은 아직 어떠한 대응도 하지 않고 있다.

물론 공연장 시설이나 현장 상황에 따라 좌석 배치 등이 달라질 수밖에 없기 때문에 모든 문제를 이찬혁 혹은 악뮤의 책임이라 할 수는 없다. 다만 단차를 조절하기 어려운 해당 공연장 상황을 인지했다면, 스크린 위치를 조정하는 등 추가적인 고민을 할 수 있었을 것이란 아쉬움은 남는다.

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첫 술에 배부를 수는 없는 법이다. 자체 프로듀서에서 공연 연출가로 첫 발을 떼기 시작한 이찬혁이 시행착오와 성장통을 겪으며 또 한번 날아오르길 팬들은 응원하고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com