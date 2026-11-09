빅뱅, 태국 방콕 콘서트 도중 중단 무슨 일…"안전상 문제"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅이 악천후로 태국 방콕 콘서트를 중단했다.

빅뱅은 7일과 8일 양일간 태국 방콕 라자망갈라 국립경기장에서 단독 콘서트를 개최하고 팬들과 만나기로 했었다.

7일 공연은 정상적으로 진행됐으나, 문제는 8일 공연이었다. 갑작스러운 폭우와 강풍이 시작된 것이다. 빅뱅 멤버들은 쏟아지는 비를 맞으며 공연을 이어갔으나, 날씨는 실시간으로 악화됐고 빅뱅은 공연 중단을 결정했다.

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멤버들은 "공연 시작할 때 비가 안 내려서 좋았는데 천둥 번개가 너무 많이 쳐서 안전상 너무 위험하다는 전달을 받았다. 공연을 중단할 수밖에 없게 됐다. 모두 속상한 상황이다. 저희도 정말 돌아가기 싫다. 무대를 계속하고 싶은 마음은 굴뚝 같지만 안전이 중요하다. 좋은 날씨에 또 볼 수 있는 기회를 만들고 싶다"고 털어놨다.

공연 주최 측은 해당 공연 티켓 전액 환불을 결정했다.

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지드래곤은 자신의 개인 계정에 "많이 기다렸을텐데 너무 아쉽고 속상하다. 무엇보다 모두의 안전이 먼저다. 우리 꼭 다시 만나자"라며 팬들을 위로했다.

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빅뱅은 월드투어 '엑스엑스 코스모'를 진행 중이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com