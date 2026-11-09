고소영, 김희애 결혼식서 만난 불청객 "지나가다 밥 주니까 왔다고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 배우 김희애의 결혼식을 떠올렸다.

최근 고소영의 유튜브 채널에서는 '정동건 고소영 부부가 한 달에 한 번씩 간다는 '자장면 없는' 중국집'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

여의도 투어에 나선 고소영은 63빌딩에 가봤다. 고소영은 "처음이자 마지막으로 온 게 옛날 김희애 언니 결혼식 하객으로 여기 다 왔다"고 밝혔다.

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그러면서 고소영은 김희애 결혼식에서 있었던 일화를 밝혔다. 고소영은 "우리 다 아는 배우들끼리 앉아서 먹는데 모르는 사람이 있더라. 어르신이라 인사하고 같이 먹었는데 그 분을 아무도 모르시더라. 그래서 내가 누구시냐고 물어봤는데 지나가다가 여기서 밥 주니까 그냥 왔다더라. 그때는 그런 게 너무 많았다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

전망대로 올라가는 엘리베이터를 탄 고소영은 "옛날에 여기 오면 너무 높아서 괜찮냐고 걱정했다. 63빌딩이라는 게 너무 상징적이었다. 지금도 너무 상징적"이라고 밝혔다.

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이어 전망대에 올라온 고소영은 "여기서 전국의 교통상황을 보고 차가 안 막히는구나 한다"고 밝히다 "나는 너무 낭만이 없지?"라고 토로했다. 고소영은 "신랑이랑 준혁이는 '너무 예쁘지 않아?' 하는데 나는 '차 안 막힌다', '오늘 날씨 안 좋네' 이런 것만 얘기한다. 나는 '쌉T'"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com