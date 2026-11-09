'불륜 반박' 양홍원, 집 나왔나…밤샘 파티→진과 찜질방서 흡연[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 양홍원이 SNS 기행을 보이고 있다.

양홍원은 8일 자신의 계정에 "나의 형님이 나를 가르치시기를 두 명의 아우가 있다면 바위도 가른다고 하셨다"라며 사진을 게재했다.

공개된 사진에서 양홍원은 같은 소속사 래퍼 진과 함께 노란색 찜질방 옷을 입고 앉아 흡연을 하고 있는 모습이다. 재떨이가 준비된 것으로 보아 찜질방 내 마련된 흡연실로 보인다.

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문제는 양홍원이 불륜 의혹에 휘말린 뒤 반성하거나 자숙하는 모습은 보이지 않고 계속 외부 활동을 즐기는 근황만 공개하고 있다는 것이다.

양홍원은 지난달 18일 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 이미 슬하에 딸을 두고 있다. 그런데 결혼식이 끝난지 5일 만에 불륜 의혹이 제기됐다. A씨는 양홍원이 원현주가 아닌 다른 여성 B씨와 숙박업소에 갔다며 B씨의 사진과 통화 내역 등을 공개했다.

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양홍원은 B씨와 숙박업소에 동행한 것은 사실이지만 애정행위는 없었다며 A씨를 공갈, 스토킹 처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 고소했다. 이후 A씨도 양홍원이 B씨와 숙박업소에 들어가는 것을 보긴 했지만 두 사람이 불륜 관계였는지는 알지 못한다며 사과했다.

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이후 양홍원과 원현주는 서로의 계정을 언팔로우하며 팬들의 우려를 샀다. 그럼에도 양홍원은 지난달 31일 홍대 클럽에서 밤새도록 핼러윈 파티를 즐겼고, 2일에는 원현주와의 결혼 사진까지 모두 삭제했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com