'9개월간 임신 몰랐던' 아내, 아동학대 자진 신고 후 근황 "아이를 구해달라" ('결혼지옥')

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[스포츠조선 이우주 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥'에서 'SOS 부부' 남편의 예상 밖 문제가 드러난다.

11월 9일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 190회에서는 지난주에 이어 'SOS 부부'의 두 번째 이야기가 그려진다. 지난 방송에서는 아이의 울음에 감정을 통제하지 못하는 아내와, 아내와 아이만 남겨질 때마다 불안하다는 남편의 사연이 공개돼 안방을 충격에 빠뜨렸다. 이날 방송에서는 아내와 아이의 위태로운 관계를 지켜봐 온 남편에게도 뜻밖의 문제가 있다는 사실이 밝혀진다.

관찰 영상 속 아내는 아이에게 거칠게 반응한 뒤 혹시 다친 곳은 없는지 걱정하며 남편에게 불안한 마음을 털어놓는다. 이어 죽고 싶다는 말까지 꺼내며 현재의 심각한 상태를 호소하지만, 남편은 깊은 한숨을 내쉬거나 대화에 좀처럼 집중하지 못하는 모습을 보인다. 아내의 이야기가 무거워질수록 더욱 불편한 기색을 드러내는 남편의 태도에 MC들 역시 의아함을 감추지 못한다.

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아내는 "남편과 있으면 늘 외롭다"라고 토로한다. 감정을 나눌 사람이 없다는 것. 하지만 남편은 아내의 힘든 과거에 대해 "굳이 기억하고 싶지 않다"라며 "털어내면 되는 건데 왜 간직하고 있는지 모르겠다"라고 말해 아내를 또 한 번 서운하게 한다. 이에 오은영 박사는 아이를 사랑한다고 말하는 남편이 정작 아이의 깊은 상처를 외면하고 있다며 뜻밖의 문제를 짚어낸다. 남편은 왜 아이의 상처를 알면서도 외면한 것일까.

그런가 하면 이날 방송에서는 지난주 오은영 박사와 제작진의 조언에 따라 자신의 아동학대 사실을 자진 신고한 아내의 50일 후 모습이 공개된다. "엄마인 저로부터 우리 아이를 구해 달라"라는 간절한 호소로 '오은영 리포트'의 문을 두드렸던 아내. 과연 'SOS 부부' 가족의 일상에는 변화가 찾아왔을까.

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'SOS 부부'의 두 번째 이야기는 11월 9일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 190회에서 공개된다.

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wjlee@sportschosun.com