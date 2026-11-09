'40억 집 매입' 트와이스 나연, 유재석과 이웃이었다 "같은 아파트 살아" ('틈만나면')

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[스포츠조선 이우주 기자] '월클 아이돌' 블랙핑크 지수, 트와이스 나연이 SBS '틈만나면,'에 첫 출격을 알린 가운데, 데뷔 이후 처음으로 예능에 동반 출연해 이목을 집중시킨다.

SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 지난 3일(화) 방송이 12주 연속 동시간대 예능, 교양 전체 1위를 차지하며 화요 예능 최강자임을 입증했다. (닐슨코리아 가구 기준) 오는 10일(화) 방송에서는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 '틈친구'(게스트) 블랙핑크 지수, 트와이스 나연이 군포 산본동의 틈새 시간을 찾는다.이날 유재석, 유연석은 지수와 나연이 함께 등장하자 그 어느 때보다 화들짝 놀란다. 생각지도 못한 조합에 유재석이 "어떻게 둘이 친분이 돈독한 거냐"라며 궁금해하자, 지수는 "서로 연습생 때부터 친했다. 자주 밥도 먹는다"라며 남다른 인연을 공개한다. 지수는 "둘 다 연습생 때 각자 회사에서 유명했다. 오래 연습하면 '얘가 에이스래'라고 소문이 나는데, 그게 나연이"라고 회상하더니, 어떤 수식어로 유명했냐는 질문에 "그냥 '나연이'로 유명했다"라며 쿨한 한 마디로 정리해 폭소를 유발한다. 이에 유연석은 "다른 회사여도 소문이 나는구나"라며 낯선 아이돌 세계에 신기해한다는 전언이다.

그런가 하면 지수가 '산본의 둘째 딸'로 거듭난다고 해 관심을 모은다. 지수는 "제가 요 앞 아파트에서 10살 때까지 살았다"라고 인증한 것도 잠시, '산본의 딸'이라는 호칭에 손사래를 쳐 모두를 어리둥절하게 한다. 이에 지수는 "'산본의 딸'은 김연아 선수다. 심지어 피겨 벽화도 있다"라며 뜻밖의 넘사벽 클래스를 언급해 모두를 수긍하게 한다. 그러자 유연석은 "그럼 연아 선수가 첫째 딸, 지수가 둘째 딸 하자"라며 중재안을 제시, 지수는 "영광입니다"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다. 이에 유재석이 나연에게 어느 동네에 사는지 질문하자, 나연은 깜짝 놀란 표정으로 "저 논현인데요?"라더니 빙그레 웃으며 "재석 선배님이랑 같은 아파트다"라고 수줍게 밝혀 유재석을 깜짝 놀라게 한다. 뜻밖의 주민 회동에 당황한 유재석은 "나연이 성수동에 살았던 것만 생각나서 헛갈렸다"라며 수습해 나연을 빵 터지게 한다.

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유재석을 당황시킬 만큼 유쾌하고 사랑스러운 두 절친 지수, 나연의 청량미 넘치는 '틈만나면,'첫 출격 모습은 오는 10일(화) 본 방송을 통해 공개된다.

더욱 강력한 생활밀착형 웃음과 감동을 예고하는 힐링 예능 '틈만나면,'은 매주 화요일 밤 9시 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com