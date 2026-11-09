고지용, 전처 허양임과 법적 갈등 속 子승재와 애틋한 투샷…"우리 둘만의 추억"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 아들 승재와 함께한 추억을 공개했다.

전처 허양임과 자녀 양육을 둘러싼 법적 갈등을 이어가는 가운데 올린 사진에 관심이 쏠렸다.

고지용은 9일 새벽 자신의 SNS에 '백두산', '천지'라는 해시태그와 함께 사진을 게재했다.

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공개된 사진에는 백두산을 배경으로 승재를 품에 안고 마주 보는 고지용의 모습이 담겼다. 아버지의 품에 안긴 승재와 고지용의 다정한 눈맞춤이 눈길을 끌었다.

사진에는 "Memories Just for the Two of Us(우리 둘만을 위한 추억)"라는 문구도 담겼다.

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해당 사진은 2018년 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' 촬영 당시 백두산 여행에서 찍은 것으로 알려졌다. 당시 고지용과 승재는 이휘재와 쌍둥이 아들 서언·서준, 샤이니 민호 등과 함께 여행했다.

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고지용은 2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 이듬해 아들 승재를 얻었다.

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두 사람의 이혼 사실은 지난 7월 알려졌다. 이후 양육비 지급과 면접교섭권 등을 두고 양측의 입장이 맞서고 있다.

고지용 측은 지난달 16일 법원에 면접교섭권 이행과 아들의 사진·영상 게시 금지를 요구하는 가처분 신청을 냈다.

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이혼 후 2년 가까이 아들을 만난 횟수가 여섯 번에 그쳤고, 아들의 사진과 영상이 병원 홍보 등에 활용되고 있다는 취지로 주장했다.

이에 허양임 측은 고지용이 건강상의 이유로 아들과의 만남을 먼저 미뤘으며, 2년 동안 양육비를 두 차례만 지급했다고 반박한 바 있다.

narusi@sportschosun.com