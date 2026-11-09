권재관, ♥김경아 뒷담화에…"상당히 순화시켜 말한 것" ('말자쇼')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 권재관, 조현민, 윤승열이 '말자쇼'에 출연해 남편들의 속내를 대변한다.

9일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 남편 특집 2탄 '남편들도 할 말 있다'로 꾸며진다. 이날 게스트로는 개그맨 5호 부부 남편 권재관, 11호 부부 남편 조현민이 출연해 유쾌한 입담을 자랑한다. 두 사람과 함께 '말자 할매' 김영희의 10세 연하 남편 윤승열이 오랜만에 '말자쇼'에 출격해 남편들을 대변한다.

권재관은 지난 3월 아내인 개그우먼 김경아가 '말자쇼'에 출연해 자신의 뒷담화를 늘어놓고 간 것에 대해 이야기한다. 그는 "방송을 봤다. 상당히 순화시켜 말한 것"이라며 "아내는 '난 이 집에 딸로 왔구나'라고 착각하고 살고 있다"고 맞불 작전을 펼친다. 과연 권재관의 입에서 어떤 반격이 쏟아질지 관심이 쏠린다.

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개그우먼 최설아와 결혼한 조현민은 "집안 내 서열 최하위"라며 자신을 '꼴찌 남편'이라고 소개한다. 그는 지난해 한 예능 프로그램에서 아내와 스킨십이 9년째 없다고 고백해 화제를 모은 바 있는데, 이날 "기록을 경신 중"이라고 말해 모두를 놀라게 한다. 또한 권재관에 대해 "나의 이상향", "모두가 한 번쯤 꿈꾸는 자유로운 삶"이라고 부러워해 폭소를 자아낼 예정이다.

약 7개월 만에 '말자쇼'에 재방문한 윤승열은 "정식으로 섭외받고 온 것"이라고 강조해 웃음을 자아낸다. 이어 "김영희 때문에 주 4회 운동을 하고 있다"라고 고백해 관심을 집중시킨다. 그가 꾸준히 운동할 수밖에 없는 배경에 어떤 사연이 숨어 있을지 본 방송에서 공개된다.

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이날 남편 대표로 '말자쇼'에 출연한 '갑갑트리오' 권재관, 조현민, 윤승열은 스스로 남편으로서 몇 점인지 점수를 매긴다. 세 남편이 각자 매긴 점수와 그에 대한 관객들의 반응이 어떨지 기대를 모은다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 9일 월요일 오후 9시 30분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com