'몰카 논란' 32기 영수, 또 사고 쳤나...돌연 오열 "왜 이렇게 힘들었을까" ('계약결혼')

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[스포츠조선 이우주 기자] '계약결혼'에서 '파주 부부' 최정현이 눈물을 펑펑 쏟아내는 현장이 포착돼 긴장감을 드리운다.

9일(오늘) 밤 10시 30분 방송될 KBS Joy?MBC에브리원 '계약결혼' 7회에서는 최정현과 정민현이 하루 종일 함께했던 주말 신혼 생활을 잠시 뒤로 하고, 각자의 일터로 출근하는 현실 부부의 평범한 일상을 맞이한다. 정현과 민현은 출근을 위해 나란히 차에 오르고, 정현은 자신의 회사에 가려면 상당히 돌아가는데도 기분 좋게 운전하며 민현의 출퇴근길을 함께한다.

하지만 정현이 이후 돌연 눈물을 펑펑 쏟아 이목을 집중시킨다. 정현은 "그렇게 어려운 것도 아닌 것 같은데 왜 이렇게 힘들었을까"라며 속마음을 털어놓다가 북받치는 감정에 말을 잇지 못한 채 연신 눈물을 훔친다. 평소 엉뚱하고 해맑은 모습으로 '순괴(순수한 괴짜) 남편'이라는 별명을 얻은 정현이 눈물을 터트린 이유는 무엇일지 궁금증을 모은다.

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이와 더불어 민현은 정현과 함께 출근하는 차 안에서 갈등의 불씨였던 흡연에 대해 진솔한 대화를 시도한다. 민현이 "솔직하게 하루에 담배 몇 개 피워?"라며 돌직구 질문을 던진 것. 정현이 두루뭉술하게 대답하자 민현은 "우리가 지금 계약결혼을 했기 때문에 만난 거지"라고 운을 뗀 후 "난 담배 피우는 사람은 그냥 아예 안 만난단 말이야"라며 단호한 입장을 밝힌다. 민현의 말에 정현이 당황한 모습을 보이면서, 과연 정현은 어떤 답을 내놓을지 귀추가 주목된다.

그런가 하면 MC 안정환은 현실 아빠의 뼈 때리는 고백으로 훈육의 어려움을 토로한다. 정현과 민현이 자녀 교육관에 대해 다른 의견을 내놓자, 안정환은 "친구 같은 아빠. 이건 되려고 노력하는 거지 쉽지 않아요"라며 "의견을 얘기하잖아? 그럼 '내가 니 친구야?' 이런 말이 나온다"라고 현실적인 반응을 전한다. 이어 "세상에서 제일 힘든 인간관계가 부모 자식 관계"라면서 "저도 부드러운 스타일이 아니어서...미안하죠. 애들한테"라고 아버지로서의 고충을 털어놓아 진한 공감을 자아낸다.

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한편, KBS Joy?MBC에브리원 '계약결혼'은 결혼을 간절히 원하는 남녀가 계약을 통해 부부의 관계를 미리 경험하고, 그 과정에서 결혼의 의미와 현실적인 파트너십을 확인해 보는 결혼 시뮬레이션 관찰 리얼리티다. '짝짓기 예능 흥행 제조기' 남규홍 PD와 '나는 솔로' 총연출 중인 나상원 PD, 백정훈 PD가 주축이 되어 제작된다. 매주 월요일 밤 10시 30분 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com