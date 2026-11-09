‘일타강사’ 정승제, 3살 의대반 사교육에 경악 “미친 나라”

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[스포츠조선 박아람 기자] 수학 일타강사 정승제가 영유아를 대상으로 한 조기 사교육 열풍에 강한 우려를 나타냈다.

정승제는 최근 유튜브 채널 '침착맨'에 출연해 어린 나이부터 의대 진학을 목표로 한 선행학습이 이뤄지는 교육 현실을 지적했다.

그는 "수학의 경우 3~4살 때부터 의대반에 들어간다"고 언급했다. 함께 출연한 국어 일타강사 유대종이 "4살이면 첫 기억도 없을 나이"라며 놀라움을 드러내자, 정승제는 "4살부터 의대반을 시작한다는 것 자체가 정말 심각한 문제"라고 비판했다.

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이어 "국가가 왜 이런 상황을 제재하지 않는지 모르겠다"며 "아동 학대로 처벌해야 한다고 생각할 정도"라고 목소리를 높였다. 그러면서 조기 사교육을 당연하게 받아들이는 사회적 분위기 자체가 잘못됐다는 점을 알리고 싶다고 강조했다.

실제 영유아 사교육 참여도 상당한 수준인 것으로 나타났다. 교육부가 지난해 발표한 '2024 유아 사교육비 시험조사' 결과에 따르면, 6세 미만 영유아 1만 3241명 중 47.6%가 사교육을 받고 있었다.

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연령별 참여율은 2세 이하 24.6%, 3세 50.3%, 5세 81.2%로 집계됐다. 연령이 높아질수록 사교육 참여 비율도 가파르게 증가하는 양상을 보였다.

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사교육을 받는 영유아의 월평균 지출액은 1인당 33만 2000원이었다. 과목별로는 영어가 41만 4000원으로 가장 많았으며, 국어·영어·수학 등 일반 교과와 논술은 평균 34만 원을 기록했다.

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그러나 어린 시절부터 사교육을 시작한다고 해서 장기적인 학습 효과가 보장되는 것은 아니라는 연구 결과도 제시됐다.

육아정책연구소가 지난 7월 발간한 육아정책포럼 여름호에 따르면, 영유아기 사교육 경험은 초등학교 1학년 시기의 언어 발달과 문제해결력, 집행기능 등에서 통계적으로 유의미한 연관성을 보이지 않았다.

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오히려 학습 사교육 경험이 많은 아이일수록 자존감이 낮은 경향이 관찰됐다.

연구소는 조기 사교육을 시작할수록 학습을 오래 이어갈 수 있다는 통념에 대해서도 근거가 충분하지 않다고 분석했다. 그러면서 단순히 남들보다 일찍 배우는 아이를 만드는 것보다 스스로 배우고 성장하는 능력을 길러주는 교육이 중요하다고 강조했다.

tokkig@sportschosun.com