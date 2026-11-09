'둠스데이' 북미 사전 티켓 판매서 5천만 달러 돌파→전 세계 흥행 수익 10억달러 예측

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '어벤져스: 둠스데이'(이하 '둠스데이', 안소니 루소·조 루소 감독)가 각종 흥행 지표로 연말 기대작을 입증했다.

'둠스데이'는 IMDb가 선정한 올해 가장 기대되는 작품 1위에 오르며 압도적인 화제성을 입증했다. 특히 '오디세이' '듄: 파트 3' 등 쟁쟁한 대작들을 제치고 정상에 올라 더욱 의미를 더한다.

여기에 개봉 3개월 전 진행된 북미 사전 티켓 판매에서 수익이 5000만달러(약 681억원)를 돌파하며 흥행 신드롬을 예고하고 있다. 이러한 기대감을 바탕으로 외신들은 북미 오프닝 수익 3억달러(약 4065억원), 전 세계 흥행 수익 10억달러(약 1조 3552억원) 를 넘어설 것으로 전망하고 있어, '둠스데이'가 써 내려갈 새로운 흥행 기록에 기대가 모아진다.

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'둠스데이'는 '어벤져스' 시리즈 전편을 연출한 루소 형제가 메가폰을 잡아 완성도와 신뢰도를 높인다. 또한 아이언맨으로 마블의 역사를 써 내려간 전설적인 배우 로버트 다우니 주니어가 닥터 둠 역을 맡아 전 세계적인 반향을 일으키고 있다. 여기에 MCU를 총망라한 캐스팅 라인업을 완성했다.

'어벤져스: 둠스데이'는 로버트 다우니 주니어, 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등이 출연했고 '어벤져스' 시리즈를 이끈 안소니 루소·조 루소 형제 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 12월 16일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com