'문재완♥' 이지혜, 父 외도로 큰 상처.."방황하다 명문 국악고 자퇴했다"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 샵 출신 가수 이지혜가 아버지의 외도로 인해 큰 상처를 받았다고 털어놨다.

9일 '새롭게 하소서' 유튜브 채널에는 이지혜 편 영상이 공개됐다.

이지혜는 가정사를 꺼내며 "엄마는 열심히 사시고 모성애가 강한 분이었고 아버지는 굉장히 미남에 잘 하는 것도 많은, 나름 부잣집의 막내 아들"이라고 말했다. 이어 "부모님이 보쌈집을 해서 아침에 매일 김치를 담그고 보쌈을 팔았다. 음식점이 잘 됐다"라고 떠올렸다.

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이지혜는 "보쌈집 옆 2층에 당구장이 있었는데, 아버지는 당구장을 수시로 가셨다. 하고 싶은 게 많으셨고 일찍 결혼해 외로워서 그랬는지 엄마를 많이 도와주기 했지만 겉도신 부분이 있었다. 바람을 피웠다. 엄마를 바라보며 느낀 상처가 사춘기 때 심하게 왔다. 학교를 자퇴했다"라며 아버지의 불륜을 겪은 후 방황을 했다고 밝혔다. 결국 어머니의 권유로 국립국악고등학교 1학년 때 자퇴, 호주로 유학을 떠났다고. 이지혜는 "이 상황을 벗어나 새로운 곳에서 시작해 보고 싶었다"라고 떠올렸다.

그런가 하면 이지혜는 방학을 맞아 한국에 들어왔다가 친구의 제안으로 오디션을 봤고, 연습생 생활을 시작하면서 한국에 정착했다고 밝혔다. 이후 프로듀서 이상민을 만나 샵으로 데뷔했다.

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한편 이지혜는 지난 1998년 샵으로 데뷔했으며 '내 입술... 따뜻한 커피처럼', 'Sweety (스위티)', 'Tell Me Tell Me (텔 미 텔 미)' 등 히트곡으로 사랑받았다. 2017년 세무사 문재완과 결혼, 슬하에 두 딸을 뒀으며 개인 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'를 운영 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com