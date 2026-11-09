'100일의 거짓말' 진선규, 子박진영 향한 無자비 의심 "내가 죽으면 넌 아무것도 아니야"

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 진선규가 아들을 향한 무서운 의심으로 시청자를 얼어붙게 만들었다.

지난 8일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 10회에서는 총독부 폭발 사건과 자신을 겨냥한 습격으로 궁지에 몰린 사토 신이치(진선규)가 잔혹한 대응과 냉철한 계산으로 자신의 자리를 지키는 모습이 그려졌다. 아들 태웅이자 사토 히데오(박진영)를 향해서도 분명한 의심을 드러내며 부자 관계에 새로운 긴장감을 더했다.

이날 사토는 자신을 습격한 송전과 격렬한 몸싸움을 벌였다. 목숨을 위협받는 순간에도 폭발로 상대가 주춤한 틈을 놓치지 않고 반격한 그는 쓰러진 송전에게 배후를 추궁했다. 그러나 돌아온 답은 "대한 독립 만세"였다. 진선규는 순간 굳어지는 얼굴과 차갑게 상대를 내려다보는 시선으로 사토의 분노를 드러내며, 긴박한 몸싸움 이후에도 팽팽한 긴장감을 이어갔다.

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뒤이어 태웅이 도착하자 사토의 잔혹함은 더욱 선명해졌다. 아들의 손에서 권총을 낚아챈 그는 송전에게 발포한 데 이어 현장을 목격한 어린 승강기보이까지 쐈다. 태웅이 지켜보는 앞에서도 주저하지 않았고, 송전을 향한 총격은 탄환이 떨어질 때까지 이어졌다.

총격 이후에는 아들을 향한 서늘한 경고가 남았다. "봐주는 건 여기까지다"라고 선을 그은 사토는 "잊지 마라. 내가 죽으면 넌 아무것도 아니란 거"라고 못 박았다. 아들의 행동을 더 이상 묵과하지 않겠다는 경고이자, 자신 없이는 아들 역시 존재할 수 없다는 논리로 태웅을 옭아매는 말이었다.

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아들을 향한 의심이 분명해진 순간에도 사토가 요구한 것은 자신의 곁에서 자신의 뜻을 따르는 일이었다. 의심을 품고도 아들을 놓아주지 않는 태도에는 깊어지는 부자 사이의 균열과 그 관계를 끝내 자신의 통제 아래 두려는 마음이 함께 담겼다. 진선규는 태웅을 바라보는 차가운 시선과 단호한 말투에 의심과 경고를 겹쳐 담으며, 앞으로 더욱 짙어질 집착의 징후를 서늘하게 드러냈다.

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총독 앞에서는 또 다른 얼굴이 펼쳐졌다. 폭발 사건의 책임을 추궁당한 사토는 무릎을 꿇고 자신의 불찰이라며 머리를 숙였다. 외지인이라는 모욕과 퇴진 명령에 주먹을 꽉 쥐었지만, 분노를 터뜨리는 대신 자신의 자리를 지킬 방법을 찾았다.

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"저만 물러나면, 총독부에서 터진 폭탄도 없던 일이 됩니까?"라는 반문은 분위기를 바꾸는 시작이었다. 사토는 국제사회의 시선을 거론하며 총독을 설득했고, 독립군의 잠입과 폭발 사건을 개인의 돌발행동으로 덮겠다는 방안을 내놓았다. 책임을 지고 물러날 위기에서 오히려 사건 수습을 주도할 명분을 만들어내며 치밀한 생존 본능을 드러냈다.

진선규는 모욕을 감내하는 침묵과 억눌린 분노, 상대의 이해관계를 파고드는 냉정한 태도를 차례로 쌓았다. 길게 이어지는 일본어 대사에도 권력을 놓지 않으려는 사토의 계산을 담아내며 장면의 설득력을 높였다. 면담 이후 후쿠다에게 건넨 "분노는 순간이고, 결국은 수습이 문제일 터"라는 말은 감정마저 누르며 상황을 자신에게 유리하게 바꾸는 사토의 면모를 압축했다.

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이번 회에서 진선규는 타인에게 거침없이 폭력을 행사하는 잔혹함부터 권력 앞에서 굴욕을 견디는 인내, 위기를 뒤집는 치밀함까지 폭넓게 그려냈다. 특히 아들을 의심하면서도 자신의 영향력에서 벗어나지 못하게 하려는 복잡한 내면을 더하며, 회를 거듭해 쌓아 온 사토의 공포를 한층 입체적으로 완성했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com