'43억 횡령' 황정음 떠나고 조윤희 왔다...'솔로라서2' 새 MC 확정 [공식]

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[스포츠조선 이우주 기자] '솔로라서'가 MC 신동엽과 조윤희와 함께 시즌2로 돌아온다.

'솔로라서'는 각자의 방식으로 '나답게 살아가는' 매력 넘치는 솔로들의 진솔한 일상을 담아내는 리얼 관찰 예능 프로그램이다. 2024년 10월 8부작으로 첫선을 보인 '솔로라서'는 시청률과 화제성에서 시청자들의 호평을 얻었다. 이후 2025년 3월 정규 시즌으로 새롭게 단장해 뜨거운 관심 속에 시즌1을 마무리했다. 지난해 5월 시즌1 종영 이후 약 1년 6개월 만에 돌아오는 '솔로라서2'는 오는 12월 7일(월) 첫 방송된다. 특히 이번 시즌에는 배우 조윤희가 MC로 새롭게 합류해 '프로 공감러' 신동엽과 색다른 호흡을 선보일 예정이다.

신동엽은 특유의 유쾌한 입담과 탁월한 공감 능력으로 '솔로 언니'들의 일상에 자연스럽게 녹아들어 시청자들의 공감과 지지를 얻어 왔다. 능청스러운 농담으로 웃음을 선사하는가 하면, 때로는 예리한 질문으로 출연자들의 속마음을 끌어내며 '솔로라서'만의 재미와 진정성을 더했다. 시즌2에서도 신동엽 특유의 재치와 공감 능력이 빛을 발할 전망이다.

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조윤희는 '솔로라서2'에서 MC이자 새로운 '솔로 언니'로 나서 진솔한 매력을 보여줄 예정이다. 그동안 배우로서 탄탄한 커리어를 쌓으며 왕성하게 활동해 온 그는 딸 로아를 키우는 '솔로맘'이기도 하다. 이런 가운데 조윤희가 '솔로라서2'를 통해 자신의 진짜 솔로 라이프와 새로운 근황을 공개한다고 해 기대가 모아진다.

제작진은 "시청자들의 뜨거운 성원에 힘입어 1년 반 만에 새 시즌을 선보이게 됐다. '솔로라서'가 사랑받은 이유는 자신만의 방식으로 일상을 꾸려가고 행복을 찾아가는 솔로들의 이야기가 다양한 삶의 형태가 존중받는 시대에 의미 있는 공감을 선사했기 때문"이라며 "이번 시즌에서도 새로운 '솔로 언니'들과 함께 솔로라서 외롭지만 솔로라서 행복한, 다양한 솔로 라이프를 보여줄 것"이라고 밝혔다.

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이어 "누군가에게는 익숙한 일상이지만 또 다른 누군가에게는 신선한 발견이 될 솔로들의 일상은 물론, 혼자이기에 누릴 수 있는 자유와 즐거움, 그 안에 담긴 고민과 진솔한 감정을 폭넓게 담아낼 것이니 시즌2에 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.

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신동엽과 조윤희가 MC로 호흡을 맞추는 '솔로라서2'는 12월 7일(월) SBS Plus와 E채널에서 첫 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com