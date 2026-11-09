"더 판 커진 액션"…'크래시2 : 분노의 도로' 제작진이 밝힌 관전포인트

사진 제공=KT스튜디오지니

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[스포츠조선 안소윤 기자] '크래시2 : 분노의 도로'가 더 짜릿한 액션으로 돌아온다.

16일 공개되는 ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(극본 오수진, 연출 박준우)는 2024년 인기리에 방송된 '크래시'의 두 번째 시즌으로, 남강서 교통범죄수사팀 T.C.I(Traffic Crime Investigation)가 국가수사본부(국수본) 소속 광역수사대로 거듭나 전국구 교통범죄 사건을 해결하는 이야기를 펼친다. 더 교묘해지고 거대해진 교통 강력 범죄자들을 일망타진하는 브레이크 없는 수사 활극이 또 한 번 시청자들의 속을 시원하게 뚫어줄 전망이다.

박준우 감독은 "시즌1에 보내주신 사랑이 없었다면 시즌2도 없었을 것"이라며 "그 마음에 보답하고 싶어서 한층 독해진 빌런과 그에 맞설 만큼 강해진 T.C.I를 준비했다. 다시 돌아온 T.C.I를 반갑게 맞아 주시면 좋겠다"라고 남다른 컴백 소감을 전했다.

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고도화된 교통범죄와 T.C.I의 변화를 차별점으로 꼽은 박준우 감독은 "시즌2는 지금 우리 사회가 마주한 질문들을 함께 담았다"라면서 "자율주행차 해킹처럼 기술의 발전이 낳은 새로운 위험, 음주 운전에서 약물 운전으로 옮겨 가는 범죄의 변화, 그리고 진화한 수사 시스템까지 통쾌하게 즐기시되 보고 나서 한 번쯤 곱씹어 볼 거리도 남기고 싶었다"라고 현실과 맞닿은 소재로 한층 강력해진 수사 활극을 선보일 것으로 기대를 더했다.

달라진 범죄만큼 T.C.I의 액션도 업그레이드됐다. 올드카에 이어 전기차를 새로운 액션카로 투입한 것. 박준우 감독은 "블랙과 화이트, 올드와 뉴, 중형 세단과 소형 전기차. 성격이 정반대인 차연호와 민소희처럼 두 차도 전혀 다른 개성으로 도로를 누빈다"라면서 "새 액션카는 T.C.I가 한층 업그레이드된 무장으로 새로운 범죄와 빌런을 맞을 준비를 마쳤다는 상징이기도 하다"라고 설명했다.

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인물들의 관계와 서사에도 새로운 변화가 찾아온다. 오수진 작가는 "시즌1의 중심 서사는 차연호의 상처와 성장에 맞춰져 있었다면, 이번 시즌에서는 미처 드러나지 않았던 민소희, 정채만의 상처와 비밀이 이야기의 중심이 된다"라고 전해 기대 심리를 자극했다. 이어 "차연호는 시즌1에서 T.C.I 동료들이 자신에게 그랬듯, 이제는 동료들의 상처를 보듬고 그들을 아프게 한 사건의 진실을 밝히기 위해 수사에 매진한다"라며 성장한 차연호와 T.C.I 멤버들의 새로운 관계성을 예고했다.

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짜릿한 수사와 통쾌한 액션, 유쾌한 팀플레이가 주는 도파민 그 이상의 진정성 있는 메시지는 시즌2에서도 이어진다. 오수진 작가는 "도로 위의 모든 사람은 누군가의 가족이자 소중한 존재이며, 누구나 안전하게 소중한 사람들의 곁으로 돌아갈 수 있어야 한다. 모두가 무사히 일상으로 돌아가기를 바라는 마음, 그것이 '크래시'를 관통하는 메시지"라고 강조했다.

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마지막으로 박준우 감독은 "시즌1보다 더 신선한 소재를 가져오려고 공을 들였다"라면서 "화면 속 사건이 언제든 나에게도, 내 곁의 누군가에게도 일어날 수 있다는 메시지는 그대로 담았다. 이번에도 재미와 메시지를 모두 잡았다"라고 작품에 대한 자신감을 드러냈다. 오수진 작가 역시 "다시 모인 T.C.I 팀원들과 남강서 식구들의 케미스트리, 새롭게 합류한 인물들이 불어넣을 활력을 눈여겨봐 달라"며 "시청자 여러분께 이번 '크래시2'도 시간 가는 줄 모르고 빠져든 드라마로 기억되기를 바란다"라고 관전포인트와 더불어 첫 방송을 향한 기대를 당부했다.

한편, ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'는 오는 16일 오후 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니TV와 디즈니 + 에서도 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com