'아내 일감 특혜 의혹' 신현준, 오늘(9일) 첫 공식석상…입장 밝힐까

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 신현준이 아내 회사의 수의계약 특혜 의혹이 불거진 뒤 처음으로 공식석상에 서는 가운데, 관련 질문에 직접 입장을 밝힐지 관심이 쏠린다.

신현준은 9일 오후 서울 여의도 KBS 본관에서 열리는 KBS 1TV 새 예능 프로그램 '인생퀴즈' 제작발표회에 참석한다.

신현준이 진행을 맡은 '인생퀴즈'는 시대의 아이콘을 초대해 인생의 선택과 경험을 퀴즈로 풀어보는 토크쇼다. 개그우먼 김지선, 가수 김수찬, 이지연 아나운서가 함께 진행하며 오는 21일 오전 8시 30분 첫 방송된다.

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앞서 서울시의회에서는 신현준의 아내 김경미 씨가 대표로 있는 제이스앤리버가 서울시 홍보영상 제작 용역을 수의계약으로 따낸 것을 두고 특혜 의혹이 제기됐다.

윤선희 서울시의원은 지난 4일 행정사무감사에서 해당 회사가 서울시 유튜브 콘텐츠 등을 제작하며 총 3억7565만 원 규모의 계약을 체결했다고 밝혔다.

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서울시와 제이스앤리버 측은 의혹을 부인했다. 서울시는 영상 제작 용역과 신현준의 무보수 명예시장 활동은 별개라고 설명했다.

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제이스앤리버 측도 서울시 사업은 관련 절차에 따라 이뤄졌으며, 회사와 대표가 콘텐츠 제작·문화행사 운영 분야에서 경력을 쌓아왔다고 밝혔다.

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논란은 지역 영화제 계약으로도 이어졌다. 스포츠경향은 삼척관광문화재단이 지난 8월 21일 제이스앤리버와 '2026 제3회 해(海)랑영화제 개·폐막 운영 대행 용역' 수의계약을 체결했다고 8일 보도했다.

계약 금액은 5220만 원이며, 용역은 9월 15일 완료돼 대금 지급도 마친 것으로 전해졌다. 신현준은 해당 영화제 조직위원장을 맡았다.

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재단은 여성기업 지원과 관련한 지방계약법 시행령 조항을 계약 사유로 제시한 것으로 알려졌다.

다만 신현준이 업체 선정 과정에 관여했는지는 현재 확인되지 않았다. 서울시와 제이스앤리버의 해명은 서울시 계약에 대한 것으로, 삼척 영화제 계약에 관한 별도 입장은 전해지지 않았다.

서울시 계약에 이어 자신이 조직위원장을 맡은 영화제에서도 아내 회사의 수의계약 사실이 알려진 가운데, 신현준이 이날 제작발표회에서 관련 의혹에 대해 입장을 밝힐지 주목된다.

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narusi@sportschosun.com