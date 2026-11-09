'치매 전 단계' 전원주, 어눌해진 발음에 건강 우려 "이제 좀 쉬시라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 전원주의 근황에 팬들의 걱정이 이어지고 있다.

전원주의 수양아들이자 매니저 김형근 씨의 채널에서는 최근 전원주의 근황이 게재되고 있다. 전원주는 거리에서 노래를 부르고 전국을 다니며 공연을 하는 등 여전히 바쁘게 지내는 모습.

특히 공연 대기실에서 전원주는 "내가 왜 짠순이 노릇을 했나. 이렇게 좋은 데 서느라고 했다"며 무대에 대한 만족감을 드러냈다. 하지만 네티즌들이 주목한 건 전원주의 어눌한 발음. 눈에 띄게 어눌해진 발음에 팬들은 전원주의 건강을 걱정했다. 네티즌들은 "발음이 좀 이상해진 거 같다. 병원에 한 번 가보시라", "발음이 어눌하시다", "이제 좋은 데 다니면서 좀 쉬시라" 등의 반응을 보이며 전원주의 건강을 우려했다.

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한편, 배우 전원주는 치매 전 단계인 경도인지장애 판정을 받았다. 최근 MBN '언포게터블 듀엣2'에 출연해 이를 고백한 전원주는 "요즘 사람을 빨리빨리 못 알아본다. 얼마 전에 만났다는데, 생각이 잘 안 난다. 기억력이 점차 떨어져 간다"며 "지나온 나의 삶과 소중한 사람들을 잊게 되면 어쩌나 하는 불안감에 무섭고 겁도 났다"고 토로해 안타까움을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com