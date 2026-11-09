주지훈, 16살 연하女와 알콩달콩..리정 “바에서 만나 친해져”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 주지훈과 댄서 리정이 우연한 술자리에서 처음 만나 친분을 쌓게 된 사연을 공개했다.

최근 유튜브 채널 '슈퍼댄서 LEE리정'에는 '지훈선배 우리집 놀러 올래?'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 두 사람은 16살이라는 나이 차이에도 편안한 분위기 속에서 대화를 나누며 처음 인연을 맺었던 당시를 떠올렸다.

먼저 리정은 주지훈과 바에서 처음 마주쳤다고 설명했다. 당시 지인들과 함께 있던 주지훈을 발견한 리정과 친구들은 그의 모습을 보고 깜짝 놀랐다고 한다. 용기를 내 인사를 건네자 주지훈이 무척 반갑게 맞아줬고, 자신을 향해 팬이라고 말해줘 더욱 기뻤다고.

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주지훈도 당시 상황을 재현했다. 그는 약 2년 전 술을 마시던 중 낯선 일행이 다가왔고, 그중 동그란 얼굴의 사람이 말을 걸었다고 회상했다. 이어 자신을 댄서 리정이라고 소개한 상대가 팬이라고 이야기했던 순간을 떠올리며 웃음을 자아냈다.

알고 보니 주지훈은 평소에도 춤에 상당한 관심을 갖고 있었다. 과거부터 춤추는 것을 좋아했고, Mnet 예능 프로그램 '스트릿 우먼 파이터' 역시 즐겨 시청했다고 밝혔다. 특히 출연자 가운데 리정과 립제이의 무대를 인상 깊게 봤다며 두 사람을 향한 팬심을 드러냈다.

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그는 두 사람의 춤이 자신의 심장을 뛰게 할 만큼 매력적이었다고 설명했다. 배우와 댄서라는 서로 다른 분야에서 활동하는 데다 나이 차이까지 있어 실제로 만날 기회가 있을 것이라고는 생각하지 못했는데, 예상치 못한 장소에서 리정을 만나 무척 놀랐다고 전했다.

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첫 만남 이후 두 사람은 식사도 함께하며 자연스럽게 가까워졌다.

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특히 주지훈은 리정을 향한 각별한 애정도 숨기지 않았다. 그는 "선배 입장에서 너무너무 예쁜 후배다. 자기 일하는 거 자기가 찍어온 영상 갖고 와서 질문하고 너무 열정적이고 그런 걸 보면서 너무 예뻤다. 감동적이었다"고 칭찬했다.

이어 "열심히 하고 잘하고 열정적인 사람을 너무 사랑하기 때문에 그렇게 알게 됐다"고 덧붙이며 리정의 성실함과 열정을 높이 평가했다.

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한편 주지훈은 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 공개 이후 극 중 어두워 보이는 얼굴빛으로 온라인상에서 안색 논란에 휩싸였으며, 일부 시청자들은 평소 음주 습관을 언급하며 건강을 걱정하는 반응을 보이기도 했다.

tokkig@sportschosun.com