테이, 3년 6개월만 '굿모닝FM' 떠난다 "스스로 결정한 하차" [공식]

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 방송인 테이가 MBC 라디오 '굿모닝FM 테이입니다'를 떠난다.

테이는 오는 22일 방송을 끝으로 MBC FM4U '굿모닝FM 테이입니다'(이하 '굿모닝FM') DJ 자리에서 물러난다. 최근 '끝사랑', '여전히 아름다운지' 등 리메이크곡을 선보이며 꾸준히 음악 활동을 이어온 테이는 새 앨범 작업에 집중하기 위해 제작진과 논의 끝에 하차를 결정했다.

테이는 9일(월) 오전 방송 오프닝에서 청취자들에게 직접 하차 소식을 전했다. 그는 "제가 11월 22일 방송을 마지막으로 굿모닝FM의 테디 자리에서 물러나게 됐다"며 "오랜 고민 끝에 제가 결정한 것"이라고 밝혔다. 또한 테이는 "가수로서 콘서트도 많이 하고 앨범도 좀 내면서 많이 다가가고, 또 기회가 되면 다시 돌아오도록 하겠다"며 청취자들을 향한 아쉬움과 애정을 드러냈다.

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지난 2023년 5월 '굿모닝FM'의 DJ로 합류한 테이는 3년 6개월 동안 매일 아침 청취자들과 함께해 왔다. 특유의 유쾌하고 편안한 진행으로 출근길에 활력을 더하는 한편, 음악에 대한 깊은 애정과 풍부한 경험을 바탕으로 청취자들과 소통하며 많은 사랑을 받았다. 이러한 활약에 힘입어 '2025 MBC 방송연예대상' 라디오 부문 최우수상을 수상하기도 했다.

테이의 마지막 생방송은 오는 20일(금) 오전 7시 MBC FM4U(수도권 91.9MHz)를 통해 진행된다. MBC 라디오 애플리케이션 '미니'와 유튜브 채널 '므흐즈'를 통해서도 보이는 라디오로 함께할 수 있으며, 22일(일) 방송을 끝으로 3년 6개월간의 여정을 마무리한다.

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한편, MBC FM4U '굿모닝FM'은 지난 2003년 첫 방송을 시작한 MBC의 대표 아침 라디오 프로그램이다. 초대 DJ 김성주를 비롯해 전현무, 노홍철, 김제동, 장성규 등이 진행을 맡았으며, 매일 오전 7시부터 9시까지 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com