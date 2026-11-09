김현주 전성시대 돌아왔다..'100일의 거짓말' '실낙원' 쌍끌이 흥행

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김현주가 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'과 영화 '실낙원'으로 일당백 활약을 이어가고 있다.

김현주는 '100일의 거짓말'에서 항일단체 구국단의 저격수 유소란으로 분해 강렬한 카리스마를 선보이고 있다. 극 중 소란은 조선총독부 정무총감 사토 신이치(진선규)를 암살하기 위해 신분을 위장한 채 경성에 잠입한 인물이다. 김현주는 냉철한 판단력과 과감한 행동력을 지닌 소란을 설득력 있게 완성하며 극의 중심을 이끌고 있다.

뿐만 아니라 김현주는 예리한 눈빛으로 저격수 특유의 날카로운 분위기를 자아냈다. 그는 위기의 순간에도 침착함을 잃지 않는 모습부터 동료들을 지키기 위해 몸을 사리지 않는 결단력까지, 인물의 굳은 의지를 밀도 있게 담아내며 시청자들에게 깊은 인상을 남기고 있다.

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그런가 하면 영화 '실낙원'에서는 또 다른 얼굴을 보여주며 감탄을 불러일으켰다. 김현주는 9년 전 아들을 잃은 뒤 자신이 기억하는 아들과 눈앞의 아들 사이에서 혼란을 겪는 류소영 역을 맡아 심리 스릴러의 긴장감을 더했다.

김현주는 익숙했던 존재가 낯설게 느껴지는 순간부터 점차 커지는 의심과 불안까지, 소영의 복잡한 내면을 촘촘하게 쌓아 올렸다. 미세한 표정 변화로 믿음과 의심 사이에서 갈등하는 심리를 전달하며 관객들을 이야기 속으로 끌어들였다.

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이처럼 김현주는 '100일의 거짓말'에서는 흔들림 없는 신념을 지닌 유소란의 강인함을, '실낙원'에서는 자신이 믿어온 것들이 무너지는 류소영의 위태로움을 그려냈다. 특히 그는 절제된 표현만으로도 장면을 장악하며 탄탄한 연기력을 실감하게 한다.

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안방극장과 스크린을 오가며 다시 한번 진가를 입증한 김현주. 한계 없는 연기 스펙트럼으로 저력을 보여주고 있는 그가 앞으로 이어갈 행보에도 기대가 모인다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com