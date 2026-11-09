中미인계에 빠진 젠슨황, '볼뽀뽀'도 포착..불륜 티 내고 다녔다

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[스포츠조선 박아람 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관의 첩자로 의심받는 여성 기업인 앨리스 황과의 불륜 사실을 인정한 가운데, 두 사람이 함께 있는 모습이 담긴 사진까지 공개돼 파장이 커지고 있다.

9일 대만 TVBS와 싼리신문 등 현지 언론에 따르면 젠슨 황은 지난해 5월 대만 타이베이에 있는 식당 '산류스푸'(三六食府)에서 업무 관계자들과 저녁 식사를 했다. 해당 식당은 젠슨 황이 대만을 방문할 때 자주 찾는 곳으로 알려져 있다.

당시 공개된 사진에는 젠슨 황과 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 고위 임원 출신 앨리스 황(중국명 황러)이 서로 허리를 감싼 듯한 모습으로 포즈를 취하고 있다. 현지 매체들은 사진 촬영 직후 앨리스 황이 젠슨 황의 볼에 가볍게 입을 맞췄다고 보도했다.

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식사를 마친 뒤 두 사람은 수행원들과 함께 식당을 나섰다. 젠슨 황이 다른 참석자들과 인사를 나누는 동안 앨리스 황이 먼저 차량에 탑승했고, 이후 젠슨 황도 같은 차에 올라 현장을 떠난 것으로 전해졌다.

두 사람의 동행이 포착된 것은 이번이 처음이 아니다. 젠슨 황은 2024년 대만에서 AI 업계 관계자들을 만났을 때도 앨리스 황과 함께 있었던 것으로 알려졌다.

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앞서 뉴욕타임스(NYT)는 미국 정보당국이 앨리스 황을 중국 국가안전부(MSS)에 포섭된 인물로 판단했다고 보도했다. 앨리스 황이 젠슨 황에게 접근해 미국의 첨단 AI 반도체 관련 정보와 행정부 동향을 파악하려 했다는 의혹이다. 중국 측이 엔비디아의 첨단 반도체 대중국 공급에 영향을 미치려 했다는 내용도 포함됐다.

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파이낸셜타임스(FT) 역시 미국 정보당국이 두 사람을 연인 관계로 판단하고 있다고 전했다.

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이 같은 의혹이 확산되자 미국 의회에서도 대응에 나섰다. 민주당 소속 크리스 쿤스 연방상원의원(델라웨어)은 의회 차원에서 조사를 통해 사실관계를 확인하겠다고 밝혔다. 공화당 의원들이 위원장을 맡고 있는 하원 외교위원회와 미중전략경쟁특별위원회, 정보위원회도 합동 브리핑을 통해 관련 의혹에 대한 답변을 요구한 것으로 전해졌다.

젠슨 황은 지난 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 내부 메시지에서 불륜 사실을 인정하고 가족에게 사과했다. 그는 "아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 자식들에게 상처를 줬고 어떠한 변명의 여지도 없다"며 자신의 잘못을 인정했다. 이어 가족들의 사생활을 존중해달라고 당부했다.

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엔비디아 이사회도 같은 날 공식 입장을 내고 이번 사안에 대한 독립적인 조사에 착수했다고 발표했다. 외부 독립 변호사의 자문을 받는 독립 이사 위원회가 조사를 감독하며, 젠슨 황 역시 조사에 적극적으로 협조하겠다는 뜻을 밝혔다.

이사회는 "국가 안보나 엔비디아의 기밀이 유출됐다고 볼 만한 근거는 없다"며 "젠슨과 경영진을 신뢰한다"고 설명했다. 다만 미국의 국가 안보와 경제 안보를 중요한 사안으로 보고 조사 과정에서 확보할 수 있는 모든 정보를 검토하겠다고 덧붙였다.

엔비디아 측도 젠슨 황의 CEO직 유지 방침을 밝혔다. 존 리조 대변인은 미국 온라인 매체 악시오스에 "오늘의 사건이 엔비디아의 발전을 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 CEO로서 중단 없이 엔비디아를 이끌어갈 것"이라고 전했다.

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앞서 의혹이 처음 제기됐을 당시에도 엔비디아는 젠슨 황이 매년 수천 명의 고객사 임원과 만난다며 앨리스 황과의 교류 역시 통상적인 업무 활동이라는 입장을 내놓은 바 있다.

현재 젠슨 황은 CEO직을 유지하면서 이사회의 조사에 협조하겠다는 입장이다. 개인적인 사생활 논란과 국가안보 관련 의혹이 동시에 불거진 가운데, 조사 결과에 관심이 집중되고 있다.

tokkig@sportschosun.com