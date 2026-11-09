벌써 두 번 쫓겨났다...최준희, 이유도 모른채 또 SNS 계정 폐쇄

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 23만 팔로워를 보유했던 본계정에 이어 새롭게 개설했던 두 번째 SNS 계정마저 돌연 삭제됐다.

9일 오전 현재 최준희의 기존 SNS 부계정 링크는 완전히 접속 불가 상태다.

해당 페이지에 접속하면 '죄송합니다. 페이지를 사용할 수 없습니다. 클릭하신 링크가 잘못되었거나 페이지가 삭제되었습니다'라는 안내 문구만 노출되고 있다.

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이에 최준희는 즉시 세 번째 신규 계정을 개설해 소통 창구를 열었다. 한 누리꾼이 새 계정을 찾아 "준희 님, 기존 인스타 계정 어떻게 된 건가요? 두 번째 계정이요"라며 걱정 섞인 질문을 남겼으나, 최준희는 현재까지 구체적인 사유에 대해 침묵 하고 있다.

최준희의 계정 폐쇄 수난은 이번이 처음이 아니다.

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앞서 지난달 1일 최준희는 23만 명의 팔로워를 보유하고 있던 본계정이 갑작스럽게 정지 처분을 받자 허탈한 심경을 토로한 바 있다.

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당시 그는 부계정을 개설하며 "23만 계정이 막혀버렸다. 이유도 안 알려준다. 진짜 오랜만에 발언하는 거지만 죽고 싶다. 속상해서 눈물 5리터 흘렸다"며 내용증명 발송 예고와 함께 팬들에게 부계정 팔로우를 호소했다.

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그러나 억울함을 호소하며 새 출발을 알린 지 불과 한 달 만에, 대체재로 키우던 두 번째 계정마저 돌연 강제 폐쇄 처분을 받으면서 벌써 세 번째 계정으로 쫓겨나는 초유의 상황에 직면했다.

한편 2003년생인 최준희는 과거 루푸스 투병 당시 스테로이드 부작용으로 체중이 96kg까지 늘었으나 55kg 감량에 성공해 화제를 모았다.

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지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸으며, 최근에는 남편의 코 성형 수술을 지원했다고 밝히는 등 인플루언서로서 활발한 소통을 이어오고 있었다.

narusi@sportschosun.com