'불륜 인정' 젠슨 황, '유퀴즈' 속 아내와 달달한 순간 재조명..'40년 금슬' 와장창 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 불륜을 인정하면서 애처가 이미지도 와르르 무너졌다.

8일(현지시간) 엔비디아 이사회는 공식 성명을 통해 "창업자이자 CEO인 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐다는 최근 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다"라고 발표했다. 미국 정보당국이 젠슨 황과 중국 정보기관 첩보 활동에 연루된 여성의 연인 관계를 파악했다는 보도가 나온 지 하루 만이다. 젠슨 황이 불륜 상대로 지목한 여성과 볼 뽀뽀를 하고 같은 차를 타는 등, 애정을 드러내는 모습이 공개되기도 했다.

젠슨 황은 "아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 아이들에게 상처를 줬다. 어떤 변명도 할 수 없다"라며 불륜 사실을 인정했다.

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이에 젠슨황이 지난 6월 방한 당시 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연, 아내를 언급한 모습이 다시 눈길을 끌고 있다. 당시 유재석은 젠슨 황에게 "아내분과의 첫 만남에서서 '내 숙제를 볼래?'라고 하셨다고 한다"라며 젠슨 황의 숙제 플러팅을 언급했다. 젠슨 황은 "그렇다. 그게 내가 가진 유일한 초능력이었다. 대학교를 2년 일찍 들어가서 내가 학교에서 가장 어린 학생이었다. 난 17살이었고 다른 학생들은 모두 19살이었다. 전교생 250명 중 여학생은 단 3명이었다"라고 떠올렸다.

이어 "여학생을 만날 확률이 매우 희박했다. 난 가장 어린 남자였으니 나만의 초능력이자 강점을 활용해야 했다. 강점은 학업 성적이 좋다는 거였고 '숙제 보여줄까?'라며 나름 작업 멘트를 던진 거다"라고 덧붙였다.

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젠슨 황은 아내에게 "네가 나와 주말마다 같이 공부하면 모든 과목에서 A를 맞게 해주겠다"라고 플러팅을 했고 그 후 매주 데이트를 하게 됐다고. 연인으로 발전한 두 사람은 대학 졸업 후 결혼에 골인했다.

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당시 '유퀴즈' 촬영 현장에는 아내도 동행했으며, 아내는 젠슨 황의 러브스토리 공개에 환한 미소를 짓기도 했다. 함께 공개된 영상에서는 "40년이 지난 지금도 여전히 손 꼭 잡고 다니는 부부"라는 멘트와 함께 두 사람이 한국 방문 당시 손을 꼬옥 붙잡고 다니는 모습도 나왔다.

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joyjoy90@sportschosun.com