'월 매출 2억' 신정환, 대박난 싱가포르 사업 접은 이유 "방송하라 해서 왔더니"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 신정환이 잘 나가던 빙수 사업을 접었던 이유를 밝혔다.

최근 이선정의 유튜브 채널에서는 '이선정x신정환 산전수전 다 겪은 인생토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이선정은 최근 닭갈비집 사장이 된 신정환의 가게를 찾았다. 이선정은 "오빠 요식업 진짜 많이 하지 않았냐. 싱가포르에서도 하고. 다 말아 먹은 거 아니냐"고 놀렸고 신정환은 "말을 왜 그렇게 하냐. 조용히 (말아) 먹었다"고 토로했다. 싱가포르에서 운영하던 빙수 가게가 대박이 났다는 신정환은 월 매출 2억 원 이상을 올릴 정도였다고 밝힌 바 있다.

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하지만 사업을 접은 이유에 대해 신정환은 "잘 되고 있는데 그때 당시 소속사 대표님이 네가 있을 곳은 방송이라 했다"고 연예계 복귀를 위해서였다고 밝혔다.

이선정 역시 "오빠는 방송을 해야 한다"고 말했지만 신정환은 "그래서 와서 이렇게 된 거 아니냐. 방송하고 몇 년 쉬고 사과하고 몇 년 쉬고 사과하고 몇 년 쉬고"라고 토로했다.

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제작진은 "방송 나오라고 응원해주시는 분 많지 않냐"고 물었고 신정환은 "많은데 댓글에서밖에 없다. 시간 되시면 MBC 게시판 가서 한 줄만 써달라"고 밝혔다.

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이선정은 "내 개인적은 의견은 '라스'는 오빠 나올 때가 제일 재미있었다"고 밝혔고 제작진은 신정환에 "본인이 직접 (댓글) 다시라"라고 제안했다.

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이에 신정환은 "한번 했다. 딱 한 번 했는데 티가 너무 나더라 그게 언제였냐면 꽤 됐다. 7~8년 됐다"며 "MBC 게시판 들어갔더니 누가 '신정환 나올 때 안 됐냐'고 글을 남겼다. 그래서 '그러게요'라고 했다. 누가 봐도 나 아니면 우리 가족"이라 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com