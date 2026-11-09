이종석, 630억 부동산 부자..한남동 주택 2채로만 '350억 대박'

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이종석이 서울 한남동에 보유한 고급 주택 두 채의 가치가 약 470억 원에 달하는 것으로 추산되면서 그의 부동산 투자 이력이 관심을 끌고 있다.

지난 7일 유튜브 채널 '원더플래닛(wander planet)'이 공개한 이종석의 부동산 자산 분석 영상이 화제를 모으고 있다. 해당 영상에서는 그가 매입한 고급 주택들의 취득 가격과 현재 추정 시세 등이 소개됐다.

이종석은 2015년 3월 서울 용산구 한남동 유엔빌리지에 자리한 고급 주거단지 '라테라스한남'을 처음 매입했다. 전용면적 284㎡(약 85평형) 규모의 세대로, 당시 분양가는 43억 원이었다.

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당시 시공사였던 동양그룹의 경영난으로 해당 주택이 최초 분양가보다 절반 이상 낮은 가격에 공급되면서 이종석이 비교적 저렴하게 매입할 수 있었던 것으로 알려졌다.

현재 같은 면적의 주택은 약 200억 원 수준으로 평가된다. 매입 당시와 비교하면 약 157억 원 상승한 것으로, 가격이 4배 이상 뛰었다. 이종석은 해당 주택을 매각하거나 임대하지 않고 장기간 보유해 온 것으로 전해졌다.

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이후 2019년에는 인근 고급 주거단지인 '나인원한남'으로 거처를 옮겼다. 당시 이종석이 선택한 주택은 전용면적 334㎡(약 101평형)로, 단지 내에서도 가장 큰 규모에 해당한다. 분양가는 약 73억 원이었다.

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나인원한남은 일정 기간 임대 거주한 뒤 분양받는 선임대 후분양 방식으로 공급됐다. 이종석 역시 약 2년간 거주한 뒤 소유권을 취득한 것으로 알려졌다. 현재 해당 평형의 추정 시세는 약 270억 원으로, 최초 분양가보다 약 197억 원 높은 수준이다.

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두 주택의 최초 취득 가격을 합하면 약 116억 원이지만, 현재 추정 가치는 470억 원에 이른다. 단순 계산으로 약 354억 원의 평가차익이 발생한 셈이다. 다만 이는 실제 거래 가격이 아닌 추정 시세를 기준으로 한 수치이며, 세금과 각종 거래 비용 등은 포함되지 않았다.

이종석이 거주하는 나인원한남은 유명 연예인들이 다수 입주한 고급 주거단지로도 유명하다. 가수 지드래곤과 방탄소년단(BTS) 멤버 RM, 슈가 등이 거주하는 것으로 알려져 있다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 이종석과 함께 출연한 배우 주지훈 역시 같은 단지에 거주하는 것으로 전해졌다.

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여기에 이종석이 보유한 다른 빌딩과 부동산까지 합산하면 전체 부동산 자산 규모는 630억 원을 웃돌 것으로 추정된다. 다만 해당 금액은 부동산의 추정 시장 가치를 기준으로 한 것으로, 실제 순자산과는 차이가 있을 수 있다.

한편 이종석은 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 남자 주인공 하인리 역을 맡아 활발한 연기 활동을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com