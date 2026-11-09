[롤드컵] T1, 중국 빌리빌리 벽에 막혀 4연패 좌절…젠지에 달린 LCK 11번째 우승

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T1이 중국의 벽을 넘지 못하며 롤드컵 사상 첫 4연패 도전이 좌절됐다.

T1은 9일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 앨런시 크레딧 유니언 오브 텍사스 이벤트 센터에서 열린 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(롤드컵) 4강전에서 LPL(중국)의 강호 빌리빌리 게이밍에 세트 스코어 1대3으로 패하며 대회를 마감했다.

2023년부터 2025년까지 3년 연속 롤드컵 정상에 오르며 세계 최강의 자리를 지켜온 T1이지만, 최근 국제대회에서 꾸준히 경쟁력을 입증하며 결승 무대에 도전해온 빌리빌리의 벽은 높았다. 이로써 T1은 역대 롤드컵에서 3번째로 4강전 패배를 기록하며 결승 진출에 실패했다.

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경기 초반 T1은 첫 킬을 따내며 기분 좋게 출발했지만, 이후 오브젝트 싸움에서 주도권을 내줬다. 빌리빌리는 탑 라인을 집요하게 공략하며 T1의 움직임을 제한했고, 한타에서도 집중력의 우위를 앞세워 격차를 벌렸다. 결국 T1은 30여분 만에 1세트를 내줬다.

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2세트에선 '오너' 문현준과 '페이커' 이상혁의 유기적인 호흡을 앞세워 반격에 성공했다. 하지만 3세트에서 다시 흐름을 내줬다. T1은 난타전 속에서 중반 이후 글로벌 골드를 뒤집으며 역전에 성공했지만, 빌리빌리의 날카로운 노림수와 '바이퍼' 박도현의 영리한 플레이에 다시 주도권을 빼앗겼다.

벼랑 끝에 몰린 T1은 4세트에서도 반전을 만들지 못했다. 빌리빌리의 핵심 전력인 '빈' 첸저빈이 맹활약하며 T1을 압도했고, 결국 37분여 만에 넥서스가 파괴되면서 결승행 티켓을 넘겨줬다.

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이제 LCK(한국)의 역대 11번째 롤드컵 우승 도전은 젠지의 몫이 됐다. 젠지는 전날 열린 4강전에서 LPL의 IG를 3대0으로 완파하고 결승에 진출했다. 삼성 갤럭시의 계보를 잇는 젠지가 재창단 이후 롤드컵에서 처음으로 결승 무대에 올라 첫 우승까지 바라보게 됐다.

젠지와 빌리빌리의 결승전은 오는 15일 오전 4시부터 미국 뉴욕 브루클린의 바클레이스 센터에서 열린다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com