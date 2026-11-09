"웹툰 출신은 역시 달라"…'재혼 황후' 이종석, 신비로운 왕자→귀여운 '새'종석 K-로판 얼굴됐다

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이종석이 판타지를 현실로 만든 열연으로 시청자의 호평을 얻고 있다.

디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후'의 이종석이 캐릭터 해석부터 의상, 소품까지 직접 아이디어를 내며 심혈을 기울인 디테일로 원작 속 하인리를 화면 위에 살아 숨 쉬게 만들었다. 공개 이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 하인리의 비주얼과 의상이 화제를 모으고 있는 가운데, 그 뒤에 숨은 배우의 열정과 치밀한 캐릭터 분석이 알려지며 다시 한번 감탄을 자아내고 있다.

이종석이 그려낸 하인리의 출발점은 깊이 있는 캐릭터 분석이었다. 소문을 몰고 다니는 신비로운 왕자이자 비밀을 품은 인물인 하인리를 두고 이종석은 신비로움에만 기대지 않고, 인물이 지닌 감정의 결을 세밀하게 짚어 귀여움과 다정함을 기반으로 한 인간적인 매력을 더했다. 완벽하기만 한 왕자가 아닌, 나비에 앞에서는 장난스럽게 웃고 마음을 숨기지 않는 사람 냄새나는 왕자로 하인리를 빚어낸 것.

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이 같은 해석은 연기 곳곳에 고스란히 녹아들었다. 나비에(신민아)를 바라볼 때면 한없이 부드럽게 풀어지는 눈빛, 맥켄나(최대훈)와 함께할 때의 능청스러우면서도 다정한 말투, 왕자의 격을 지키면서도 어딘가 사랑스러운 표정까지. 이종석의 섬세한 표현은 하인리를 그저 멋진 왕자가 아닌 마음을 주고 싶은 인물로 완성하며 시청자가 하인리에게 단숨에 빠져들게 만들었다.

하인리를 구현하기 위한 노력은 비주얼에도 이어졌다. 원작 팬들이 상상해 온 완벽한 왕자의 모습을 실사로 옮기기 위해 이종석은 촬영 전부터 철저한 관리에 돌입했고, 의상 제작에도 직접 아이디어를 보탰다. 특히 가수 임영웅의 무대 의상을 보고 하인리에게 어울리겠다는 생각에 해당 의상을 만든 곳을 직접 찾아 의상 제작을 맡기기도. 기품 있으면서도 자유로운 하인리의 분위기를 옷 한 벌에까지 담아내고자 한 고민과 인물을 위해 준비한 노력은 화면 속 하인리를 원작에서 막 걸어 나온 듯한 왕자로 완성하며 캐릭터의 설득력을 높였다.

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디테일은 소품 하나에도 닿았다. 동대제국 신년 무도회 장면에서 하인리가 나비에에게 건넨 파란 장미는 이종석이 소품팀에 직접 제안한 아이디어다. 파란 장미의 꽃말이 '포기하지 않는 사랑'이라는 데 의미를 두고 선택한 것. 황후에게 건네는 한 송이 꽃에 하인리의 마음과 앞으로의 서사를 함께 담아낸 셈이다. 인물의 감정은 물론 이야기 전체의 흐름까지 읽어내고 이를 장면 안의 디테일로 풀어낸 이종석의 캐릭터 분석력이 빛난 대목이다. 하인리의 다정한 직진이 오롯이 담긴 이 장면은 몰입감을 최고조로 끌어올렸고, 꽃말을 알고 다시 보는 순간 장면의 의미가 한층 깊어지며 시청자에게 해석하는 재미까지 더했다.

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이 같은 디테일은 시청자를 로맨스 판타지의 세계로 이끄는 입구가 됐다. 국내 시청자에게 아직은 낯선 로맨스 판타지 세계를 실사로 옮긴 작품에서 시청자가 가장 먼저 마주하는 것은 결국 인물이다. 원작과 닮은 비주얼에 비밀을 품은 눈빛, 나비에만을 향한 다정함까지 설계된 이종석의 하인리는 낯선 세계관에 대한 거리감을 단숨에 지우며 시청자를 자연스럽게 '재혼 황후'의 세계로 입문시켰다. 이는 앞서 드라마 'W (더블유)'에서 웹툰 속 주인공 강철로 분해 웹툰과 현실, 두 세계를 자유롭게 넘나들었던 이종석이기에 더욱 자연스럽게 다가온다. 이에 온라인 커뮤니티에서는 "역시 웹출(웹툰 출신)"이라는 반응이 더해지기도. 현실에 없는 세계마저 설득해 온 이종석이기에, K-로판이라는 낯선 세계에서도 시청자를 끌어당길 수 있었다.

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이처럼 캐릭터를 향한 이종석의 고민과 아이디어는 작품 곳곳에 반영되며 시청자들의 뜨거운 호응을 이끌고 있다. 연기에만 머무르지 않고 인물이 화면에 담기는 모든 순간을 함께 고민하는 프로페셔널한 면모는 그가 왜 이 작품의 하인리여야 했는지를 다시 한번 증명했다. 대본 속 인물을 깊이 이해하고, 그 인물이 입을 옷과 건넬 꽃 한 송이까지 함께 고민한 배우가 있었기에 하인리는 비로소 살아 숨 쉬는 캐릭터가 될 수 있었다. 이종석이라서 가능했던 하인리가 앞으로 나비에와 써 내려갈 '포기하지 않는 사랑'에 기대가 모이고 있다.

동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com