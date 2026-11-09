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'연예계 은퇴' 서지영, 깜짝 근황 "'불화 끝' 이지혜 집서 설거지, 표정 달라져"

이게은 기자

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'연예계 은퇴' 서지영, 깜짝 근황 "'불화 끝' 이지혜 집서 설거지, 표정 달라져"

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 샵 출신 가수 이지혜가 함께 활동했던 멤버 서지영의 근황을 전했다.

9일 '새롭게 하소서' 유튜브 채널에는 이지혜 편 영상이 공개됐다.

이지혜는 서지영의 이야기가 나오자 "저희가 화해한 것에 대해 '진짜가 맞냐'라는 반응도 있더라"라며 현재도 잘 지내고 있다고 밝혔다. 서지영이 종교를 가지게 된 후 표정이 달라졌다고 밝히기도.

또 이지혜는 "지영이가 얼마 전에 저희 집에 왔는데 설거지도 해주고 갔다. 딸도 너무 착하고 잘 큰 아이다. 저희 딸하고 잘 논다. 애들이 '스위티'를 불러달라고 해서 우리가 두 딸 앞에서 춤추면서 '스위티'를 불렀다. 이 영상은 보여주기 위함이 아니라서 공개하지 않았다. 공개했다면 조회수가 터졌을텐데 아쉽다"라고 덧붙였다.

'연예계 은퇴' 서지영, 깜짝 근황 "'불화 끝' 이지혜 집서 설거지, 표정 달라져"

한편 이지혜와 서지영은 지난 1998년 샵으로 데뷔해 '내 입술... 따뜻한 커피처럼', 'Sweety (스위티)', 'Tell Me Tell Me (텔 미 텔 미)' 등 히트곡으로 사랑받았지만 두 사람 사이 불화가 생겨 2002년 해체됐다. 6년 후인 2008년 화해한 것으로 알려졌다.

이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼, 슬하에 두 딸을 뒀으며 개인 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'로 또 다른 전성기를 열었다. 서지영은 지난 2011년 결혼 후 사실상 연예계를 떠났다.

joyjoy90@sportschosun.com

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