'연예계 은퇴' 서지영, 깜짝 근황 "'불화 끝' 이지혜 집서 설거지, 표정 달라져"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 샵 출신 가수 이지혜가 함께 활동했던 멤버 서지영의 근황을 전했다.

9일 '새롭게 하소서' 유튜브 채널에는 이지혜 편 영상이 공개됐다.

이지혜는 서지영의 이야기가 나오자 "저희가 화해한 것에 대해 '진짜가 맞냐'라는 반응도 있더라"라며 현재도 잘 지내고 있다고 밝혔다. 서지영이 종교를 가지게 된 후 표정이 달라졌다고 밝히기도.

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또 이지혜는 "지영이가 얼마 전에 저희 집에 왔는데 설거지도 해주고 갔다. 딸도 너무 착하고 잘 큰 아이다. 저희 딸하고 잘 논다. 애들이 '스위티'를 불러달라고 해서 우리가 두 딸 앞에서 춤추면서 '스위티'를 불렀다. 이 영상은 보여주기 위함이 아니라서 공개하지 않았다. 공개했다면 조회수가 터졌을텐데 아쉽다"라고 덧붙였다.

한편 이지혜와 서지영은 지난 1998년 샵으로 데뷔해 '내 입술... 따뜻한 커피처럼', 'Sweety (스위티)', 'Tell Me Tell Me (텔 미 텔 미)' 등 히트곡으로 사랑받았지만 두 사람 사이 불화가 생겨 2002년 해체됐다. 6년 후인 2008년 화해한 것으로 알려졌다.

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이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼, 슬하에 두 딸을 뒀으며 개인 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'로 또 다른 전성기를 열었다. 서지영은 지난 2011년 결혼 후 사실상 연예계를 떠났다.

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joyjoy90@sportschosun.com