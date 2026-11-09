윤보미 "'뼈말라' 되니 살 쪘을 때가 낫다고…너무 아파 보이긴 했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 에이핑크 윤보미가 과거 '뼈말라' 시절을 되돌아봤다.

7일 윤보미의 유튜브 채널에서는 '멤버들과 유죄인지 무죄인지 판결해 드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤보미는 오하영, 김남주와 함께 여러 사연을 듣고 유죄, 무죄를 판별해보기로 했다. "친구 애인이 바람피우는 확실한 정황을 봤지만 친구가 상처를 받거나 괜한 오해를 받을까봐 끝까지 모른척한 죄"에 대해 윤보미는 유죄, 김남주와 오하영은 무죄라 밝혔다.

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윤보미는 "내가 정말 아끼는 친구라면 얘기를 해줘야 된다 생각한다"고 했고 오하영은 "맞다"고 밝혔다. 하지만 무죄를 선택한 이유에 대해 오하영은 "제가 왜 그랬냐면 제 친구라면 무조건 얘기해준다. 그런데 친구들 중에 내가 말해줘도 못 듣는 친구가 있다"며 "실제 이 경험이 있다. 좀 오래 됐는데 말을 해줬다. '이 남자분 이런 일이 있었다. 조심했으면 좋겠다' 했는데 저를 끊어내더라"라고 씁쓸하게 말했다.

이어 "친구가 힘들게 목표한 10kg 다이어트에 성공했는데 예전 모습이 더 좋았다고 말한 죄"를 듣자마자 오하영은 "유죄"라고 분노했다. 윤보미 역시 "이거는 유죄"라며 "현재가 아니라 예전에 다 예쁘다는 말 자체가 기분이 별로"라고 밝혔다.

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그러면서 윤보미는 "근데 내가 이런 얘기를 많이 듣긴 했다. '딜레마' 때 살을 너무 많이 빼서 '아파보인다', '예전에 살 쪘을 때가 더 낫다'더라. 지금 생각하면 그랬겠다 싶더라. 너무 아파 보이긴 하더라"라고 밝혔고 오하영은 "그건 그렇긴 했다"고 밝혔다. 하지만 "어차피 '딜레마' 끝남과 동시에 돌아올 걸 아니까 (말하면 안 된다)"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com