"한국선 절대 못본다"…에스파 닝닝, LA서 '한뼘 브라톱' 파격 갈라룩

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 에스파 닝닝이 미국 로스앤젤레스에서 선보인 과감한 갈라룩을 공개했다.

닝닝은 9일 오전 자신의 SNS에 "2026lacma"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 닝닝은 반짝이는 브라톱에 풍성한 퍼 아우터를 걸치고 카메라를 향해 포즈를 취했다. 짧은 상의 아래로 드러난 볼륨감 넘치는 몸매가 시선을 끌었다. 석양을 배경으로 한 사진에서는 도발적인 표정과 매혹적인 분위기도 뽐냈다.

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누리꾼들은 "한국에서는 볼 수 없던 파격", "진짜 파격이라는 말이 딱이다", "완벽한 몸매" 등의 반응을 보였다.

앞서 닝닝은 지난 7일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 카운티 미술관(LACMA)에서 열린 '2026 아트+필름 갈라'에 참석했다.

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'LACMA 아트+필름 갈라' 행사는 올해 배우 레오나르도 디카프리오와 에바 차우가 공동 의장을 맡았다.

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에스파는 오는 28일과 29일 서울 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 6주년 기념 팬미팅 '2026 aespa FAN MEETING "MY 보고 싶다 ae가"'를 개최한다.

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narusi@sportschosun.com