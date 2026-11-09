넥슨, '오버워치' 첫 국내 아마추어 대회 개최…중·고교·대학 e스포츠 활성화 나서

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넥슨이 '오버워치'의 국내 풀뿌리 e스포츠 생태계 조성에 나선다.

넥슨은 블리자드 엔터테인먼트가 개발한 PC 게임 '오버워치'의 청소년·대학생 대상 아마추어 대회 'OWGS(Overwatch Grassroots Series) Youth'와 'OWGS Campus'를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 대회는 넥슨이 PC '오버워치'의 국내 퍼블리싱을 맡은 이후 처음 선보이는 한국 지역 아마추어 e스포츠 대회다. 지난 8월 '오버워치 데이'에서 발표한 국내 풀뿌리 e스포츠 활성화 계획의 첫 실행 사례라는 점에서도 의미가 있다.

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대회는 중고등학교 재학생이 참여하는 'OWGS Youth'와 대학교 재학생 및 휴학생을 대상으로 하는 'OWGS Campus'로 나뉜다. 두 대회 모두 같은 학교 학생들끼리 팀을 구성하는 학교 대항전 방식으로 진행된다. 학년과 관계없이 최소 5명에서 최대 8명까지 팀을 꾸릴 수 있으며, 학교별 출전 팀 수에는 제한이 없다. 참가 신청은 오는 15일까지 넥슨 'OWGS' 공식 홈페이지에서 받는다. 넥슨 계정과 연동된 '오버워치' 계정을 보유한 만 14세 이상 학생이라면 누구나 신청할 수 있다.

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대회는 21~22일 온라인 예선을 시작으로 본격적인 일정에 돌입한다. 'OWGS Youth'는 28~29일, 'OWGS Campus'는 12월 5~6일 각각 온라인 본선을 치른다. 두 대회의 통합 결승전은 12월 12일 홍익대학교 WDG 스튜디오에서 온·오프라인으로 개최된다. 본선과 결승 경기는 유튜브와 치지직, SOOP을 통해 생중계된다.

총상금은 1800만원 규모다. 각 대회 우승팀에는 500만원이 주어지며, 4위까지 순위에 따라 상금이 차등 지급된다. 특히 청소년 대회인 'OWGS Youth'의 상금은 선수 개인이 아닌 소속 학교의 발전 기금으로 전달된다. 우승팀 학교에는 푸드트럭도 지원해 재학생 등 학교 구성원들과 우승의 기쁨을 나눌 수 있도록 했다.

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참가자 혜택도 마련했다. 온라인 예선을 완료한 모든 참가자에게 넥슨캐시 1만원과 '무중력 연구' 스프레이를 지급하며, 청소년 대회 참가자에게는 신규 'D.Va' 스프레이, 대학생 참가자에게는 신규 '트레이서' 스프레이를 제공한다. 본선 진출자와 결승전 관람객에게는 'e스포츠 전리품 상자'를 추가로 증정한다.

이번 대회는 프로 선수 육성 중심의 기존 e스포츠 대회와 달리 학교 단위의 참여를 유도한다는 점에서 눈길을 끈다. 특히 청소년 대회의 상금을 학교 발전 기금으로 활용하고 우승 학교에 푸드트럭까지 지원하는 방식은 e스포츠를 학생 개인의 경쟁을 넘어 학교 구성원들이 함께 즐기는 문화로 확장하려는 시도로 풀이된다. 넥슨이 이번 대회를 계기로 '오버워치'의 국내 아마추어 저변을 얼마나 넓힐 수 있을지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com