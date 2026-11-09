김흥국, 스트레스로 탈모 겪더니..박지성 축구센터서 근황 포착

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 김흥국이 축구에 대한 남다른 애정을 바탕으로 직접 축구단을 꾸리고 단장으로 나섰다.

9일 김흥국 측에 따르면 '들이대FC'는 지난 8일 수원 박지성 축구센터에서 창단식을 열고 본격적인 활동을 시작했다.

이번 축구단에서 김흥국은 단장을 맡았으며, 전 축구 국가대표 박지성의 아버지인 박성종 씨가 고문으로 참여한다. 배우 송경철과 양재원을 비롯해 60~70대 축구 애호가 등 모두 23명이 창단 멤버로 함께한다.

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다만 영국에 체류 중인 박지성은 히딩크 감독의 팔순 잔치 일정으로 창단식에는 참석하지 못했다. 대신 축하 메시지를 보내 새롭게 출발하는 축구단에 응원의 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

평소 연예계 대표 축구 마니아로 꼽히는 김흥국은 과거 '아리랑 응원단', '축사모' 등 다양한 축구 관련 활동에 참여해 왔다. 하지만 자신이 직접 축구팀을 창단하고 단장직까지 맡은 것은 이번이 처음이다.

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김흥국은 축구단을 만든 취지에 대해 "좋아하는 사람들이 모여 축구도 하고, 건강하게 오래오래 살자는 뜻으로 만들었다"고 설명했다.

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앞으로의 활동 계획도 밝혔다. 그는 "앞으로 한 달에 한 번 정도 친선경기를 펼칠 계획이다. 후원회도 결성해 축구를 통해 좋은 일도 많이 할 생각"이라고 전했다.

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한편 김흥국의 최근 방송 출연 모습도 화제를 모으고 있다. 그는 지난 14일 공개된 유튜브 채널 '양락1번지'의 콘텐츠 '한잔주락'에 출연해 최양락, 권재관과 유쾌한 대화를 나눴다.

이날 김흥국은 오랜만의 방송 출연에 반가움을 드러내며 활동 재개에 대한 의욕을 보였다. 특히 모자를 벗어 민머리를 공개해 현장을 웃음바다로 만들기도 했다.

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앞서 김흥국은 지난해 9월 탈모 치료제 홍보 모델로 발탁되면서 오랜 탈모 고민을 고백한 바 있다. 그는 과거 방송 활동과 기러기 아빠 생활, 각종 사회적 이슈로 인한 스트레스가 탈모에 영향을 줬다고 털어놓아 관심을 모았다.

tokkig@sportschosun.com