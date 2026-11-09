혜리, 갑자기 짧은 머리한 이유?…"서바이벌 MC 데뷔, 박경림 오마주"('스타일 워즈')

디즈니플러스 예능 '스타일 워즈' 제작발표회가 9일 오전 서울 신도림 더세인트에서 열렸다. 혜리가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

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[스포츠조선 정빛 기자] 혜리가 첫 서바이벌 MC 데뷔에 박경림을 오마주했다고 밝혔다.

혜리는 9일 서울 영등포 신도림 더세인트에서 열린 디즈니+ '스타일 워즈' 제작발표회에서 "첫 서바이벌 MC 데뷔라, 박경림 선배님 스타일을 오마주했다"라고 했다.

디즈니+ 오리지널 예능 '스타일 워즈'는 나이, 직업, 경력 불문! 패션에 진심인 72인이 오직 스타일로 맞붙는 대국민 패션 서바이벌이다.

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패션 디자이너, 스타일리스트, 모델 등 패션업계 종사자부터 크리에이터, 의대생, 게임 개발자까지 나이와 직업, 경력을 불문한 다양한 참가자들이 한자리에 모여 개성 넘치는 스타일링 격돌을 펼칠 예정이다.

패션 서바이벌의 열기를 더할 MC와 심사위원 라인업도 관심을 집중시킨다. 독보적인 스타일 아이콘 혜리가 MC를 맡고, 모델 출신 방송인 홍진경, 글로벌 디자이너 브랜드 준지(juun.j) 크리에이티브 디렉터 준지(정욱준), 모델 출신 배우 배정남, 패션 스타일리스트이자 크리에이터 최실장이 심사위원으로 합류한다.

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혜리는 첫 녹화 당시를 떠올리며 "압도되는 숫자들이더라. 다양한 캐릭터들이 있어서 현장에서 긴장됐다. 사실 서바이벌 MC 데뷔인데, 생각보다 긴장하고 떨려서 '눌렸다'라고 생각했다"고 했다.

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그러면서 MC로 함께한 것에 "MC라는 게 엄두가 안 나는 자리더라. 제가 잘 할 수 있을지 걱정을 많이 했다. PD님들께서 용기를 주셨다. 패션은 심사위원들보다 잘 모르지만, 이 분들 마음을 대변하는 MC가 되보면 어떨까 했다. 그동안 비슷한 결의 이미지를 많이 보여드린 것 같은데, 이번 프로그램을 통해 변신을 해보자고 했다. 그래서 매회 도전했는데, 그것도 재밌었다"라고 전했다.

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이날도 '짧은 머리 기장'의 헤어 스타일링 변신으로 눈길을 끌었다. 혜리는 제작발표회 진행을 맡은 박경림을 가리키며 "선배님을 따라했다"고 했다. 이에 박경림은 "저를 오마주했느냐"라고 물었고, 혜리는 "경림 선배님을 오마주했다. MC 데뷔를 했기 때문에, 선배님 뒤를 잇고 싶었다"라고 화답했다.

디즈니+ 새 예능 '스타일 워즈'는 오는 11일 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com