'스타일 워즈' 배정남 "난 '독고 다이' 심사, 집에 가서 위스키 많이 마셨다"

디즈니플러스 예능 '스타일 워즈' 제작발표회가 9일 오전 서울 신도림 더세인트에서 열렸다. 배정남이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배정남이 '스타일 워즈' 심사 고충을 털어놨다.

배정남은 9일 서울 영등포 신도림 더세인트에서 열린 디즈니+ '스타일 워즈' 제작발표회에서 "다른 심사위원들과 의견이 달라 '독고다이'로 갔다"며 "집에 가서 위스키 많이 마셨다"라고 했다.

디즈니+ 오리지널 예능 '스타일 워즈'는 나이, 직업, 경력 불문! 패션에 진심인 72인이 오직 스타일로 맞붙는 대국민 패션 서바이벌이다.

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패션 디자이너, 스타일리스트, 모델 등 패션업계 종사자부터 크리에이터, 의대생, 게임 개발자까지 나이와 직업, 경력을 불문한 다양한 참가자들이 한자리에 모여 개성 넘치는 스타일링 격돌을 펼칠 예정이다.

패션 서바이벌의 열기를 더할 MC와 심사위원 라인업도 관심을 집중시킨다. 독보적인 스타일 아이콘 혜리가 MC를 맡고, 모델 출신 방송인 홍진경, 글로벌 디자이너 브랜드 준지(juun.j) 크리에이티브 디렉터 준지(정욱준), 모델 출신 배우 배정남, 패션 스타일리스트이자 크리에이터 최실장이 심사위원으로 합류한다.

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준지는 "기준이 편견 되지 않을까라는 생각이 있었다. 참가자들 모두가 개성 있는 분들이라, 그 스타일과 어울리는 분일지 중점적을 봤다"고 했고, 최실장은 "패셔너블한 것과 스타일리시한 것과 다르다. 그 사람이 보여야 한다. 얼마나 잘 소화하고 잘 표현하느냐를 중점적으로 봤다. 정답은 없다"라고 답했다.

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배정남은 "기본적으로 핏이 중요했다. 그 중에서도 신선한 느낌을 봤다. 퓨전 음식처럼 새로운 스타일을 만드는 것을 중요하게 생각했다"라며 "저는 다른 심사위원분들과 너무 의견이 달라서, 독고다이로 가자고 했다. 예능인데, 예능이 아니더라. 녹화 마치고 집에 가서 위?옮 많이 먹었다"라며 혀를 내둘렀다.

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이에 혜리는 "제가 현장에 있었던 사람으로 한마디 보태자면, 심사위원분들이 정말 진심이셨다. 새벽 3시면 지칠 만도 해서, 의견을 하나로 모으면 저희가 집으로 갈 수 있었다. 그런데 설득과 납득이 돼야 되더라. 이만큼 진심이어야 심사위원을 할 수 있구나를 배울 수 있었다"고 거들었다.

디즈니+ 새 예능 '스타일 워즈'는 오는 11일 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com